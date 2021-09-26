Як наголосив глава МЗС України в фері "ТСН. Підсумки", офіційний Київ розраховує на формування коаліції, яка буде сприяти розвитку українсько-німецьких відносин.

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Зеленський спілкувався з Лашетом, Кулеба – з Шольцом

Кулеба зауважив, що президент Зеленський багато спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Сам міністр мав перемовини з очільником соціал-демократів Олафом Шольцом. Саме у цих політиків є найбільше шансів стати канцлерами.

Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань,

– заявив Кулеба.

Коаліція буде сприятлива для роботи, – Кулеба

На думку міністра, заради досягнень позитивних результатів у роботі з Німеччиною пострібна довгострокова та системна робота. Саме Берлін є одним зі стратегічних партнерів Києва.

Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин,

– зауважив міністр.

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