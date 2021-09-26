Як наголосив глава МЗС України в фері "ТСН. Підсумки", офіційний Київ розраховує на формування коаліції, яка буде сприяти розвитку українсько-німецьких відносин.
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Зеленський спілкувався з Лашетом, Кулеба – з Шольцом
Кулеба зауважив, що президент Зеленський багато спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Сам міністр мав перемовини з очільником соціал-демократів Олафом Шольцом. Саме у цих політиків є найбільше шансів стати канцлерами.
Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань,
– заявив Кулеба.
Коаліція буде сприятлива для роботи, – Кулеба
На думку міністра, заради досягнень позитивних результатів у роботі з Німеччиною пострібна довгострокова та системна робота. Саме Берлін є одним зі стратегічних партнерів Києва.
Ім'я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин,
– зауважив міністр.
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