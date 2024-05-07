Видав сам себе: яке завдання виконуватиме Путін після "інавгурації"

У Росії відбулася "інавгурація" так званого президента Владіміра Путіна. У своїй промові він цинічно говорив про справедливість і безпеку, фантазував, шо у його країні нібито процвітає право вибору та не припиняв дякувати всім за довіру.

Російський диктатор уже давно повністю переписав конституцію під себе. Як розповів 24 Каналу народний депутат партії "Слуга Народу" Олег Дунда, очільник Кремля має свої плани під час нового терміну.

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Що насправді задумав Путін

Під час інавгураційного виступу так званий президент не сказав нічого нового. Він лише повторював, що Захід нібито агресивний, Росія готова до переговорів, а окупанти буцімто "захищають батьківщину".

Однак цікавими видалися його слова про "збереження російського народу" – виявляється таке завдання поставив перед собою диктатор. Хоча воно аж ніяк не збігається з майже півмільйонними втратами Росії у війні.

Так він видав сам себе. Адже якщо враховувати те, що він відправляє в Україну та фактично хоронить насамперед представників малих корінних народів, то ми бачимо, що в його словах є який сенс,

– зауважив Олег Дунда.

На думку Путіна, краще, щоб гинули умовні буряти, тувинці, калмики, але не жителі Єкатеринбургу, Новосибірська, Москви. Їх навпаки треба берегти й захищати, фактично влаштовуючи геноцид для всіх інших корінних народів.

Інавгурація Путіна: головне