Выдал сам себя: какую задачу будет выполнять Путин после "инаугурации"
В России состоялась "инаугурация" так называемого президента Владимира Путина. В своей речи он цинично говорил о справедливости и безопасности, фантазировал, что в его стране якобы процветает право выбора и не прекращал благодарить всех за доверие.
Российский диктатор уже давно полностью переписал конституцию под себя. Как рассказал 24 Каналу народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда, глава Кремля имеет свои планы во время нового срока.
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Что на самом деле задумал Путин
Во время инаугурационного выступления так называемый президент не сказал ничего нового. Он лишь повторял, что Запад якобы агрессивный, Россия готова к переговорам, а оккупанты якобы "защищают родину".
Однако интересными показались его слова о "сохранении русского народа" – оказывается такую задачу поставил перед собой диктатор. Хотя она отнюдь не совпадает с почти полумиллионными потерями России в войне.
Так он выдал сам себя. Ведь если учитывать то, что он отправляет в Украину и фактически хоронит прежде всего представителей малых коренных народов, то мы видим, что в его словах есть какой-то смысл,
– отметил Олег Дунда.
По мнению Путина, лучше, чтобы погибали условные буряты, тувинцы, калмыки, но не жители Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы. Их наоборот надо беречь и защищать, фактически устраивая геноцид для всех остальных коренных народов.
Инаугурация Путина: главное
- "Победу" Путина на выборах не признала большинство стран, поэтому на "инаугурации" присутствовали лишь несколько представителей западных государств. Среди них Словакия, Венгрия, Греция, Мальта и Кипр. Также на церемонии заметили посла Франции Пьера Леви.
- В Париже объяснили присутствие своего политика. Там отметили, что страна осуждает условия, в которых происходили "выборы" и считает их репрессивными. Отдельно обратили внимание на незаконность проведения "голосования" на оккупированных территориях. А относительно присутствия посла на "инаугурации" сказали, что это лишь означает, что Франция имеет посольство в Москве.
- Несмотря на войну, Россия не отказалась от громкого и помпезного проведения церемонии. Путин прибыл в Кремлевский дворец на кортеже, который сопровождали мотоциклы. Там его ждали более 2 тысяч приглашенных гостей. Далее звучали салюты, торжественные песни, залпы пушек. А закончилась "инаугурация" молебном.