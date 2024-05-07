Российский диктатор уже давно полностью переписал конституцию под себя. Как рассказал 24 Каналу народный депутат партии "Слуга народа" Олег Дунда, глава Кремля имеет свои планы во время нового срока.

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Что на самом деле задумал Путин

Во время инаугурационного выступления так называемый президент не сказал ничего нового. Он лишь повторял, что Запад якобы агрессивный, Россия готова к переговорам, а оккупанты якобы "защищают родину".

Однако интересными показались его слова о "сохранении русского народа" – оказывается такую задачу поставил перед собой диктатор. Хотя она отнюдь не совпадает с почти полумиллионными потерями России в войне.

Так он выдал сам себя. Ведь если учитывать то, что он отправляет в Украину и фактически хоронит прежде всего представителей малых коренных народов, то мы видим, что в его словах есть какой-то смысл,

– отметил Олег Дунда.

По мнению Путина, лучше, чтобы погибали условные буряты, тувинцы, калмыки, но не жители Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы. Их наоборот надо беречь и защищать, фактически устраивая геноцид для всех остальных коренных народов.

Инаугурация Путина: главное