Зруйновані корпуси та вибиті вікна: внаслідок атаки постраждав Інститут отоларингології у Києві

Росія завдала масованого удару по Києву вночі 14 листопада, використовуючи ударні безпілотники та ракети різних типів. Під удар у столиці, зокрема, потрапив Інститут отоларингології імені Коломійченка.

Внаслідок цього є значні руйнування приміщень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну академію медичних наук України.

Яких руйнувань завдали установі?

Науково-дослідницький інститут в Києві, згідно з оприлюдненою інформацією, зазнав значних руйнувань під час нічної атаки. Там пошкоджено два корпуси закладу, а також зруйновано та вибито понад 150 вікон.

Це – наслідок чергового акту тероризму Росії, спрямованого проти цивільної медичної інфраструктури. Усіх пацієнтів своєчасно та безпечно переведено до інших корпусів інституту – близько 90 пацієнтів,

– ідеться у повідомленні.

На базі дитячої поліклініки організували додатковий прийом, там стабільно надають медичну допомогу. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає, лише дві особи зазнали поверхневих ушкоджень.

"Керівництво на місці оперативно ухвалило рішення щодо подальших кроків з усунення пошкоджень та проведення ремонтних робіт... Попри ситуацію, інститут продовжує роботу у безпечних корпусах і забезпечує лікування пацієнтів безперервно", – додали там.

Інститут отоларингології зазнав пошкоджень / НАМН України

Які наслідки атаки на Київ?