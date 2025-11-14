Зруйновані корпуси та вибиті вікна: внаслідок атаки постраждав Інститут отоларингології у Києві
- Росія завдала масованого удару по Києву, пошкодивши Інститут отоларингології, зруйновано два корпуси і вибито понад 150 вікон.
- Пацієнтів безпечно переведено, постраждалих немає, лише дві особи отримали поверхневі ушкодження, інститут продовжує роботу.
Росія завдала масованого удару по Києву вночі 14 листопада, використовуючи ударні безпілотники та ракети різних типів. Під удар у столиці, зокрема, потрапив Інститут отоларингології імені Коломійченка.
Внаслідок цього є значні руйнування приміщень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну академію медичних наук України.
Яких руйнувань завдали установі?
Науково-дослідницький інститут в Києві, згідно з оприлюдненою інформацією, зазнав значних руйнувань під час нічної атаки. Там пошкоджено два корпуси закладу, а також зруйновано та вибито понад 150 вікон.
Це – наслідок чергового акту тероризму Росії, спрямованого проти цивільної медичної інфраструктури. Усіх пацієнтів своєчасно та безпечно переведено до інших корпусів інституту – близько 90 пацієнтів,
– ідеться у повідомленні.
На базі дитячої поліклініки організували додатковий прийом, там стабільно надають медичну допомогу. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу немає, лише дві особи зазнали поверхневих ушкоджень.
"Керівництво на місці оперативно ухвалило рішення щодо подальших кроків з усунення пошкоджень та проведення ремонтних робіт... Попри ситуацію, інститут продовжує роботу у безпечних корпусах і забезпечує лікування пацієнтів безперервно", – додали там.
Інститут отоларингології зазнав пошкоджень / НАМН України
Які наслідки атаки на Київ?
Київ зазнав комбінованої масованої повітряної атаки. Російська армія застосувала ударні БпЛА, балістику, крилаті "Калібри" та "Кинджали". Унаслідок атаки у столиці виникли багато пожеж.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв, що кількість загиблих через удар зросла до 6, а кількість поранених зросла до 35, серед них є діти і вагітна жінка.