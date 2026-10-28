Почему на дне советских стаканов и тарелок выбивали цифры: что они означали

Эти знаки не были случайными. По ним можно было узнать, где была изготовлена посуда, а в отдельных случаях – даже сколько она стоила. Для современных коллекционеров старое клеймо стало еще и способом приблизительно определить время производства предмета.

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Однако единого "шифра" для всей советской посуды не существовало. Стеклянные и фарфоровые заводы имели собственные системы маркировки, а клейма одного предприятия могли неоднократно меняться.

Почему на стаканах выбивали 6 или 7?

На некоторых советских стеклянных изделиях цифра была буквально ценником, который невозможно было потерять. Хорошо задокументированный пример оставил Дятьковский хрустальный завод. На его продукции в начале 1960-х можно было увидеть аббревиатуру "ДХЗ" вместе с цифрой и буквой "к". На граненом стакане вместимостью 250 миллилитров ставили "ДХЗ 7к", на 200-миллилитровом – "ДХЗ 6к", а на небольшой розетке – "ДХЗ 4к".

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Указывать цену на изделии казалось логичным для советской продукции / Фото из соцсетей

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В данном случае все читалось довольно просто: буквы означали Дятьковский хрустальный завод, а цифра – цену в копейках. Такие обозначения известны на его продукции 1961–1963 годов, после денежной реформы, говорится в материалах о заводских клеймах.

Цена граненых стаканов могла отличаться в зависимости от модели. В источниках о советской посуде часто приводятся 10-гранные стаканы по 3 копейки, 16-гранные – по 7, а 20-гранные – по 14 копеек. В то же время не стоит применять эту схему ко всем старым стаканам: разные заводы выпускали разные модели, и надежнее ориентироваться именно на конкретное клеймо.

Зачем наносили цену прямо на стекло?

Рельефная маркировка имела очевидное преимущество – она оставалась на изделии постоянно. Бумажную этикетку можно было отклеить или потерять, тогда как цифра на дне была частью самого стакана. Для массовой и недорогой посуды это был удобный способ одновременно обозначить производителя и стоимость.

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На прессованном стекле такие знаки можно было наносить непосредственно во время формования изделия. Поэтому даже стаканы, которыми пользовались десятилетиями, до сих пор сохраняют четкие рельефные буквы и цифры. Именно поэтому сегодня старый стакан иногда можно датировать точнее, чем кажется.

Например, в Дятькове уже в 1963 году утвердили новое клеймо: буквы "ДХЗ" вписали в знак, очертания которого напоминали бокал. Его использовали на продукции в последующие десятилетия.

Что означали маркировки на тарелках и чашках?

С фарфором все сложнее. На дне тарелки могла быть не одна цифра, а целая комбинация клейм. Самым важным был товарный знак предприятия. Заводы нередко использовали легко узнаваемые рисунки, а со временем меняли их вид. Благодаря этому сегодня клеймо помогает не только установить производителя, но и примерно определить период выпуска посуды.

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Дополнительные обозначения могли касаться сорта продукции или внутреннего производственного учета. Поэтому случайная цифра "2" или "3" на старой тарелке сама по себе еще ничего не объясняет – ее нужно рассматривать вместе с клеймом завода и знать, какой системой предприятие пользовалось именно в этот период. Иногда информацию передавал даже цвет.

Почему клейма на фарфоре были разных цветов?

На отдельных предприятиях цвет заводского клейма использовали для обозначения сорта изделия. Например, Первомайский фарфоровый завод в Песочном во второй половине 1940-х годов применял такую систему: красное клеймо соответствовало высшему сорту, синее – первому, зеленое – второму, а коричневое – третьему.

В начале 1950-х схема была аналогичной, хотя для третьего сорта мог использоваться также черный цвет. Но и здесь нет правила, которое можно было бы применить ко всему советскому фарфору. Предприятия меняли клейма, цвета и системы обозначений, поэтому одинаковый цвет на изделиях разных заводов или разных лет не обязательно означал одно и то же. Именно эта изменчивость сегодня и делает донную маркировку полезной для коллекционеров. Несколько маленьких знаков на тарелке или стакане могут рассказать гораздо больше, чем кажется: кто ее изготовил, к какому периоду она относится, а иногда – даже за сколько копеек ее когда-то можно было купить.