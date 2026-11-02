В джунглях возле Мачу-Пикчу обнаружили более 2,5 км древних дорог: мир инков был больше, чем считалось ранее

Лазерное сканирование выявило там более 2,5 километра ранее неизвестных дорог, а также террасы, платформы и круглые сооружения. Находки расположены на склонах массива Янантин – фактически напротив знаменитого Мачу-Пикчу. Это открытие меняет представления не только об отдельном участке.

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Ранее большинство известных археологических памятников сосредоточивалось на той же стороне долины, что и главный комплекс, поэтому считалось, что именно там инки в наибольшей степени изменяли ландшафт. Теперь стало ясно, что и другой берег осваивался гораздо активнее, чем можно было увидеть сквозь джунгли, сообщает Варшавский университет.

Как дороги могли так долго оставаться незамеченными?

Причина становится понятной, если попробовать пройти по этому склону пешком. Район расположен примерно на высоте 2000–2700 метров и покрыт густым влажным тропическим лесом. Местами археологам приходилось буквально прорубать себе дорогу. Бартломей Цмелевский из Вроцлавского политехнического университета вспоминал, что на преодоление всего 250 метров с помощью мачете команде потребовалось около трех часов.

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Что нашли возле Мачу-Пикчу / Коллаж 24 Канала

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В таких условиях каменная дорога, терраса или остатки сооружения могут находиться совсем рядом и при этом оставаться практически невидимыми с земли. Поэтому исследователи запустили над лесом дрон с LiDAR. Эта технология посылает к поверхности огромное количество лазерных импульсов, часть которых проходит сквозь промежутки между листьями. После обработки данных растительность можно условно "убрать" и увидеть форму самого рельефа.

На полученной модели проступили регулярные линии, зигзаги и геометрические структуры, которые с земли почти не были видны. Так на склоне Янантин обнаружили сеть дорог длиной более 2,5 километра.

Что именно нашли напротив Мачу-Пикчу?

Самая заметная часть находки – дорога длиной не менее 1,2 километра. Она проложена зигзагами, а ее особенности соответствуют техникам, характерным для инкского строительства. Рядом LiDAR выявил возможные платформы, террасы и круглые сооружения. Часть дорог ведет в район так называемой Стены Мандор, расположенной на противоположной от главного комплекса стороне долины.

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Исследователи пока не называют все объекты бесспорно инкскими. Перуанское управление культуры подчеркивает, что хронологию и назначение дорог еще предстоит установить в ходе отдельных археологических исследований. Даже если их конструкция соответствует периоду инков, часть дорог могла иметь более древнее происхождение и позже использоваться или перестраиваться. Именно поэтому следующим этапом должны стать не только новые съемки с помощью LiDAR, но и точечные раскопки обнаруженных участков.

Неужели Мачу-Пикчу было значительно больше, чем кажется?

Сам город, который сегодня называют Мачу-Пикчу, не стал вдруг в несколько раз больше. Однако открытие показывает, что смотреть только на его знаменитые каменные сооружения недостаточно. На территории Национального археологического парка уже известно около 60 памятников, связанных между собой дорогами.

Одни представляли собой сельскохозяйственные террасы, другие выполняли хозяйственные или церемониальные функции и были связаны с главной *llaqta* – поселением Мачу-Пикчу. Долгое время большинство таких мест находили на левом берегу реки. Это создавало впечатление, что именно там инки сосредоточили основные усилия по обустройству территории. Сеть на Янантине меняет эту картину. На другом берегу тоже были дороги, террасы и сооружения, а значит, культурный ландшафт вокруг Мачу-Пикчу простирался значительно дальше того участка, который сегодня попадает на большинство фотографий.

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Что еще может скрываться под джунглями?

Археологи пока исследовали лишь часть склона. Профессор Мариуш Зелковский предполагает, что невыявленных объектов там может быть значительно больше, а команде еще предстоит расширить зону лазерного сканирования. Следующие работы должны помочь понять, куда именно вели новые дороги, когда ими пользовались и какую роль играли платформы и террасы.

Исследователи хотят хотя бы частично раскопать отдельные участки и проверить, что пока видно преимущественно на LiDAR-моделях. Точное расположение большинства находок пока не разглашается. Археологи и перуанская сторона опасаются, что координаты могут привлечь кладоискателей и нанести ущерб еще не исследованным памятникам.