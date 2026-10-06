На вид серебристый тетраодон не производит впечатления большого морского хищника. Как и другие представители семейства скелезубых, в случае опасности он способен набирать воду и раздувать тело, превращаясь в характерный "шар", пишет Discover Wildlife.

Однако гораздо опаснее оказываются его челюсти. Четыре передних зуба срастаются в две прочные пластины, с помощью которых рыба может повреждать рыболовные снасти и перекусывать твердые материалы. Известны и случаи нападений на людей, после которых пострадавшие теряли части пальцев.

В Средиземное море Lagocephalus sceleratus попал из Индо-Тихоокеанского региона через Суэцкий канал и за последние десятилетия распространился по его восточной части. Но сильный укус – лишь одна из причин, по которым эта рыба создает проблемы, включая случаи нападений на людей.

Почему у этой рыбы такие опасные зубы?

У тетраодонов нет привычных отдельных передних зубов. На каждой челюсти по две зубные пластины срастаются вместе, образуя нечто похожее на прочный клюв. В природе такое строение позволяет разгрызать твердый корм, однако эти же челюсти легко повреждают сети, леску и даже улов рыбаков. В случае с человеком последствия укуса также могут быть серьезными.

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К этому красавцу лучше не приближаться / Скриншот из видео

Отдельное исследование нападений инвазивных рыб-фугу в восточном Средиземноморье зафиксировало 28 инцидентов за 2014–2023 годы. Часть травм была тяжелой, а в трех случаях укусы привели к ампутации части конечности. Один из хорошо задокументированных случаев произошел в Турции, где после укуса ребенок лишился части пальца.

В то же время это не означает, что рыба систематически охотится на людей. Биологи описывают ее как вид, который обычно избегает человека, хотя случаи агрессивного поведения по отношению к пловцам и дайверам действительно зафиксированы.

Почему тетраодона нельзя воспринимать как обычную съедобную рыбу?

Опасность не ограничивается зубами. В тканях тетраодона накапливается тетродотоксин – мощный нейротоксин, хорошо известный по другим рыбам-фугу. Наибольшие его концентрации обычно обнаруживают в половых железах и печени, однако токсин находили также в мышцах и коже. Исследования особей из Средиземного моря показали, что даже мясо может содержать концентрации, опасные для употребления.

Появление вида в Средиземноморье уже сопровождалось случаями отравления. Особый риск возникает тогда, когда люди не узнают незнакомую рыбу или ошибочно полагают, что токсин можно удалить обычным приготовлением.

Как эта рыба вообще оказалась в Средиземном море?

Путь для нее открыл Суэцкий канал, который в XIX веке напрямую соединил Средиземное и Красное моря. Вместе с кораблями по этому коридору начали перемещаться и морские организмы, которые ранее были разделены сушей. Серебристый тетраодон происходит из Индо-Тихоокеанского региона.

Попав через Красное море в Средиземное, он успешно закрепился прежде всего в его восточной части – у берегов Турции, Кипра, Греции, Египта, Ливана и других стран. Для рыбаков его распространение стало отдельной проблемой. Мощные зубы повреждают снасти, а сама рыба поедает местные виды и улов, уже попавший в сети.