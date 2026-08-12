Почему Евгений Коновалец был похоронен не в Украине – и где его перезахоронят спустя 88 лет

Евгений Коновалец – полковник Армии УНР и первый глава ОУН. Он трагически погиб в Европе, где и нашел покой на долгие 88 лет. Впрочем, это не связано с тем, что он не стремился быть погребен на родной земле.

В 2026 году Украина начала процедуру возвращения останков Евгения Коновальца. Как сложилась эта история, почему его похоронили в Нидерландах и почему его перезахоронение важно сегодня – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Как происходит возвращение останков Евгения Коновальца

15 июля 2026 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение № 703-р об организации перезахоронения Евгения Коновальца в Украине.

До этого наше государство получило разрешение Нидерландов на эксгумацию и перевозку останков. И, собственно, 11 августа на кладбище Кросвейк в Роттердаме состоялась официальная церемония.

Организационные вопросы по поручению Президента Украины координировали Кирилл Буданов и команда Офиса Президента, Андрей Сибига и команда Министерства иностранных дел, а также Александр Алферов и представители Украинского института национальной памяти.



Евгений Коновалец – первый председатель ОУН / Фото istpravda.com.ua

После завершения необходимых процедур останки должны быть перевезены в Украину. Церемонию прощания планируется провести в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Перезахоронение должно состояться на территории Национального военного мемориального кладбища.

Возвращение Коновальца стало частью более широкой программы репатриации останков деятелей украинского освободительного движения. В мае 2026 года из Люксембурга в Украину перевезли останки Андрея Мельника и его жены Софии Федак-Мельник. Их перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

Почему его похоронили в Роттердаме

Евгений Коновалец родился 14 июня 1891 года в селе Зашков недалеко от Львова. Во время Первой мировой войны он попал в русский плен, а после начала Украинской революции 1917 года вернулся в Киев.

Коновалец стал одним из организаторов и командиров Сечевых стрельцов – военного формирования, действовавшего в составе Армии УНР. После поражения освободительной борьбы он продолжил борьбу за украинскую государственность в эмиграции.

В 1920 году Коновалец был одним из основателей Украинской военной организации. В 1929 году в Вене он стал первым председателем Организации украинских националистов.

В межвоенный период украинские земли были разделены между несколькими государствами, а независимой Украины не существовало. Коновалец жил за границей и работал над созданием международной сети украинского освободительного движения. Он имел литовское гражданство и пользовался литовским паспортом.



Евгений Коновалец во время отдыха у озера в Женеве, фото 1930-х годов / Фото istpravda.com.ua

Именно этот юридический статус объясняет участие литовского консульства в организации похорон. После гибели Коновальца его тело не перевезли в Украину, а похоронили в Роттердаме – городе, где он погиб.

Как убили Коновальца

23 мая 1938 года Евгений Коновалец встретился в Роттердаме с Павлом Судоплатовым. Тот действовал под вымышленным именем и представлялся участником антисоветского подполья из советской Украины. На самом деле Судоплатов был сотрудником советских спецслужб.

Во время встречи он передал Коновальцу коробку конфет с украинским орнаментом. Внутри находилось взрывное устройство. После завершения встречи, когда Коновалец вышел на улицу Колсингел, коробка взорвалась. Полковник погиб на месте. В материалах об убийстве часто упоминается, что устройство должно было сработать после изменения положения коробки.



Место убийства Коновальца в Роттердаме / Фото uainn.press

28 мая 1938 года Коновальца похоронили на кладбище Кросвейк в Роттердаме. На церемонии присутствовали его жена Ольга, литовский консул и несколько соратников.

Какую роль сыграл Коновалец для Украины

Евгений Коновалец был одним из ключевых военных и политических деятелей украинского освободительного движения первой половины ХХ века. Его деятельность охватывала период Украинской революции, эмиграции и формирования организованного подполья.

Во время революции он командовал Сечевыми стрельцами и участвовал в обороне Киева. Эта формация была одной из наиболее организованных воинских частей Армии УНР. Среди событий, связанных с Коновальцем, – борьба с большевистскими войсками и подавление восстания на киевском заводе "Арсенал".

После интернирования в польском лагере в Луцке Коновалец продолжил политическую и организационную деятельность за рубежом. УВО, которую он помог создать в 1920 году, стала одной из основ организованного украинского подполья. В 1929 году Коновалец возглавил ОУН.

Он пытался объединить разные поколения украинского движения – ветеранов Армии УНР и молодых активистов, действовавших в Галичине и на других украинских землях. После его убийства внутренние противоречия в ОУН обострились, а в 1940 году организация раскололась на два основных направления – сторонников Андрея Мельника и Степана Бандеры.

Отметим, что не совсем корректно называть УПА прямым продолжением Сечевых стрельцов. В то же время организационные сети ОУН и предыдущих освободительных структур повлияли на формирование украинского подполья и военного движения 1940-х годов.

Что означает возвращение

Похороны Коновальца в Роттердаме стали следствием вынужденной эмиграции и отсутствия независимого украинского государства, а не отказа от Украины. На момент его смерти у украинцев не было собственного государства, которое могло бы организовать национальные похороны полковника.

Теперь Украина готовится перевезти его останки и перезахоронить в Киеве. После завершения процедуры Коновалец должен упокоиться на Национальном военном мемориальном кладбище – рядом с представителями разных поколений украинской армии.



Могила Евгения Коновальца в Роттердаме / Фото ОУН

Для современной Украины это возвращение имеет и практическое, и символическое значение. Оно завершает многолетнюю историю захоронения за рубежом и возвращает в национальное мемориальное пространство одного из деятелей, формировавших украинское военное и политическое движение в ХХ веке.

Окончательной датой завершения этой истории станет день фактического перезахоронения. По состоянию на 12 августа 2026 года останки Евгения Коновальца уже эксгумированы, но их возвращение в Украину и перезахоронение еще впереди.