Проводник ОУН имеет интересную и насыщенную биографию. 24 Канал со ссылкой на историка Ивана Патриляка рассказывает интересные факты о нем.

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Был Австро-Венгерским офицером

Коновалец служил в звании поручика в австро-венгерской армии во время Первой мировой войны. Он попал в русский плен во время боев на горе Маковка.

Находился в лагере, где почти не было украинцев, но из-за офицерского звания имел определенную свободу передвижения, поэтому смог завязать контакты с пленными украинскими сечевыми стрельцами. Именно там он познакомился с Андреем Мельником, который в будущем станет его союзником в ОУН. Предполагают, что оттуда берут истоки его взгляды на украинскую государственность.

Полковником Коновалец стал уже в армии УНР, он был одним из руководителей Галицко-буковинского куреня Сечевых стрельцов, а впоследствии – Корпуса

Стал "отцом" ОУН

Коновалец создал Организацию украинских националистов, однако он так и не увидел ее расцвета. К сожалению, он погиб раньше. Именно его смерть называют одной из причин раскола Организации 1940 года.

"Украинский диктатор"

Кроме этого, в среде ОУН Коновалец имел фактическую единоличную власть. Его слушались почти беспрекословно. Некоторые из его современников опасались, что он может стать авторитарным лидером вроде Муссолини. Сам он не отрицал необходимости "сильной руки" в борьбе за независимость.

Был довольно стильным

Хотя он возглавлял революционную организацию, Коновалец всегда придерживался европейского этикета: дорогая одежда, аккуратная прическа, тонкие часы. Это было частью его образа.

Подставное убийство

В 1938 году Коновальца убил советский агент Павел Судоплатов, замаскированный под украинского эмигранта. Это произошло в 1938 году в Роттердаме. Он передал Коновальцу коробку конфет, в которой была взрывчатка. Судоплатов, который убил Коновальца, получил медаль и блестящую карьеру в СССР. Он потом курировал другие убийства за рубежом, в частности борцов за свободу Украины и эмигрантов.

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