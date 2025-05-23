Провідник ОУН має цікаву та насичену біографію. 24 Канал із посиланням на історика Івана Патриляка розповідає цікаві факти про нього.

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Був Австро-Угорським офіцером

Коновалець служив у званні поручника в австро-угорській армії під час Першої світової війни. Він потрапив у російський полон під час боїв на горі Маківка.

Перебува у таборі, де майже не було українців, але через офіцерське звання мав певну свободу пересування, тому зміг зав'язати контакти із полоненими українськими січовими стрільцями. Саме там він познайомився із Андрієм Мельником, який у майбутньому стане його союзником у ОУН. Припускають, що звідти беруть витоки його погляди на українську державність.

Полковником Коновалець став вже в армії УНР, він був одним з очільників Галицько-буковинського куреня Січових стрільців, а згодом – Корпусу

Став "батьком" ОУН

Коновалець створив Організацію українських націоналістів, проте він так і не побачив її розквіту. На жаль, він загинув раніше. Саме його смерть називають однією із причин розколу Організації 1940 року.

"Український диктатор"

Крім цього, у середовищі ОУН Коновалець мав фактичну одноосібну владу. Його слухались майже беззаперечно. Дехто з його сучасників побоювався, що він може стати авторитарним лідером на кшталт Муссоліні. Сам він не заперечував потреби "сильної руки" в боротьбі за незалежність.

Був доволі стильним

Хоча він очолював революційну організацію, Коновалець завжди дотримувався європейського етикету: дорогий одяг, акуратна зачіска, тонкий годинник. Це було частиною його образу.

Підставне вбивство

У 1938 році Коновальця вбив радянський агент Павло Судоплатов, замаскований під українського емігранта. Це сталось у 1938 році у Роттердамі. Він передав Коновальцю коробку цукерок, у якій була вибухівка. Судоплатов, який вбив Коновальця, отримав медаль і блискучу кар’єру в СРСР. Він потім курував інші вбивства за кордоном, зокрема борців за свободу України та емігрантів.

Раніше розповідали про Ісмаїла Гаспринського. Він був кримськотатарським письменником, видавцем, громадським і політичним діячем, який реформував освіту і виступав за розширення прав жінок.