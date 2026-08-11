Об этом сообщает Офис Президента.

Что известно о возвращении останков Евгения Коновальца в Украину?

11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме состоялась церемония эксгумации останков Евгения Коновальца.

К организации процесса были привлечены команды Офиса Президента во главе с Кириллом Будановым, Министерства иностранных дел во главе с Андреем Сибигой и Украинского института национальной памяти во главе с Александром Алферовым.

В церемонии приняли участие представители украинского государства, дипломатического корпуса, украинской общины в Нидерландах, украинских организаций и духовенства.

После эксгумации прах Евгения Коновальца будет возвращен в Украину. Его планируют перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.

Отдельная церемония прощания с Евгением Коновальцем состоится в Киеве – в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви. Дата проведения церемонии прощания, а также другие организационные детали будут сообщены дополнительно.

Кем был Евгений Коновалец?

Евгений Коновалец – полковник Армии УНР, один из самых известных украинских военных и политических деятелей первой половины XX века.

Во время Украинской революции 1917 – 1921 годов он принимал участие в борьбе за украинскую государственность. Коновалец был командиром Сечевых стрельцов, а после поражения освободительной борьбы продолжил деятельность, направленную на борьбу за независимость Украины.

В 1929 году стал основателем и первым председателем Организации украинских националистов. В среде ОУН Коновалец обладал фактической единоличной властью. Его слушались почти беспрекословно. Некоторые из его современников опасались, что он может стать авторитарным лидером по типу Муссолини. Сам он не отрицал необходимости "сильной руки" в борьбе за независимость.

Коновалец оставался одним из ключевых организаторов украинского освободительного движения за пределами советской Украины. Он поддерживал идею независимого украинского государства и выступал против большевистской оккупации Украины.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец погиб в Роттердаме в результате покушения. Его убийство организовали советские спецслужбы: Коновалец был смертельно ранен взрывным устройством, замаскированным под подарок.