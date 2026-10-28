Загадка океанской навигации: что удивило ученых в миграции южных китов

Однако масштабное трехлетнее наблюдение за этими гигантами поставило биологов перед настоящей загадкой: выяснилось, что значительная часть китов сознательно выбирает не прямой путь, а весьма запутанный "туристический" маршрут. Международная группа исследователей из Оклендского университета наблюдала за 21 южным гладким китом в период с 2020 по 2022 год, сообщает Discover wildlife.

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Животных снабдили спутниковыми передатчиками у субантарктических Оклендских островов в Новой Зеландии и отслеживали их движение к богатым пищей холодным водам к югу от Австралии. Результаты удивили ученых. В то время как одна часть китов направилась прямо на запад по кратчайшей траектории, другая половина внезапно повернула глубоко на юг, описала в океане гигантскую траекторию в форме буквы L и только потом повернула обратно на север.

Время против энергии

Обе группы прибыли на летние пастбища практически одновременно – как раз в период пика размножения планктона. Те киты, которые выбрали более длинный маршрут, просто отправились в путь примерно на 1 месяц раньше и плыли медленнее. В среднем круговой путь занимал 64 дня, тогда как прямой путь гиганты преодолевали за 42 дня.

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Ученые проверили все возможные биологические факторы: пол, длину тела, возраст и физическую кондицию. Ни один из этих параметров не влиял на выбор направления. Единственным решающим фактором оказался именно день отплытия.

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Миграция китов удивила ученых / Фото University of Auckland

Как объясняет ведущая авторка исследования Лина Риеккола, перед нами пример разных приоритетов: одни особи решают сэкономить энергию за счет размеренного темпа, а другие экономят драгоценное время.

Более того, морские млекопитающие демонстрируют гибкость в зависимости от обстоятельств. Например, та же самая самка с детенышем может отложить старт на 3–4 недели, пока малыш подрастет и наберется сил, а затем рвануть напрямик за 42 дня. В следующем же году, путешествуя в одиночку, она спокойно выбирает неспешный 64-дневный маршрут через южные широты.

Природный компас в толще воды

Чтобы не заблудиться в бескрайних океанских просторах и выполнить свой хитроумный маневр, киты используют целый комплекс природных ориентиров. Животные, проделавшие долгий путь, совершали резкий поворот строго у южного края Антарктического циркумполярного течения – мощного кругового течения, опоясывающего ледяной континент.

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Кроме того, линия их маневра идеально совпадала с участками мелководного рельефа морского дна, вдоль которого гиганты двигались дальше. Также колоссальную роль играет встроенный внутренний компас. Киты чутко реагируют на тонкие изменения геомагнитного поля Земли: большинство из них меняло курс в зонах, где магнитное склонение колебалось в пределах от -82 градусов до -84 градусов.

Способность легко менять поведенческие сценарии и адаптироваться к течениям дает популяции южных китов замечательный эволюционный козырь. Животные, которые все еще продолжают восстанавливать свою численность после десятилетий китобойного промысла, благодаря такой пластичности имеют гораздо больше шансов приспособиться к потеплению океанов и перемещению кормовых зон.