Никогда прежде холодная, чопорная и строго регламентированная столица Российской империи не видела столь грандиозной, почти стотысячной процессии. Этот безграничный человеческий океан, затопивший центральные проспекты, вышел провожать в последний путь не прославленного генерала или министра, а 33-летнего инженера. Уроженец городка Александровка исторического Чигиринского уезда Киевской губернии стал символом новой эпохи. И о нем сегодня расскажет 24 Канал!

Путь к небу: от подводных крейсеров до хрупких аэропланов

Чтобы понять масштаб личности Мациевича, стоит взглянуть на его путь до того рокового дня. Он был не просто пилотом-любителем, а выдающимся ученым, капитаном корпуса корабельных инженеров. Его ум опередил время: Мациевич разрабатывал проекты первых в мире подводных минных заградителей, проектировал противоминные защиты для броненосцев и мечтал о создании гидроавиации – самолетов, способных взлетать с палубы корабля.

Весной 1910 года военное ведомство направило его во Францию – тогдашнюю Мекку мировой авиации. В школе Анри Фармана украинец проявил незаурядный талант, получив диплом пилота-авиатора под номером 178 в мировом реестре. Вернувшись в Петербург, Мациевич мгновенно стал звездой. Всего за несколько дней до своей гибели, в сентябре 1910 года, он совершил беспрецедентный поступок: поднял в небо главу правительства Петра Столыпина. Премьер-министр был человеком тучного телосложения, самолет едва оторвался от земли, но Мациевич хладнокровно совершил полет, став любимцем столичной публики.



Лицензия Левка Мациевича / Фото "Вільна історія"

Трагедия на глазах у тысяч зрителей

Осень 1910 года в Петербурге выдалась на удивление ажиотажной. На Комендантском аэродроме проходил Первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Трибуны были переполнены: элита общества ежедневно приходила полюбоваться чудом полета.

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7 октября (24 сентября по старому стилю) дул порывистый ветер, но Мациевич решил совершить полет на своем французском биплане "Фарман IV". Этот аппарат, собранный из ясеневых реек, хлопчатобумажного полотна и рояльных струн, казался невероятно хрупким. Около шести часов вечера самолет стремительно взлетел вверх. Толпа из нескольких десятков тысяч человек затаила дыхание, наблюдая за маневрами на высоте около 400 метров.



Левко Мациевич на самолете / Фото "Вільна історія"

Внезапно идиллию разорвал резкий звук, похожий на пистолетный выстрел. Согласно официальному заключению комиссии, лопнула проволочная растяжка диагонального крепления. Проволока попала в лопасти пропеллера, разорвав его. Вибрация мгновенно разрушила конструкцию. Самолет резко клюнул носом и начал разваливаться в воздухе. В те времена пилоты сидели на открытых сиденьях, не имея ни закрытых кабин, ни ремней безопасности, ни парашютов. На глазах у парализованной ужасом толпы фигура пилота оторвалась от машины и полетела вниз.

Смерть от падения на землю наступила мгновенно. Тысячи людей прорвали полицейские оцепления, женщины теряли сознание. Трагедия настолько потрясла присутствовавшего там актера Глеба Котельникова, что он поклялся создать средство спасения для пилотов – и уже через год изобрел первый в мире ранцевый авиационный парашют РК-1. Но для украинского гения это изобретение опоздало.

Двойная жизнь капитана

Чтобы понять, что произошло дальше, нужно знать тайну, которую Мациевич скрывал от жандармерии. Блестящий морской офицер вел двойную жизнь. Он был одним из основателей Революционной украинской партии (РУП) – первой политической организации Надднепрянской Украины. Еще в 1900 году, будучи студентом Харьковского технологического института, он вместе с Дмитрием Антоновичем и Михаилом Русовым создал эту партию, будучи близким другом автора "Самостоятельной Украины" Николая Михновского.

Находясь на государственной службе в Петербурге, Мациевич щедро финансировал украинские издания и поддерживал деятельность местной общины. Для имперских властей он был образцовым офицером, а для украинцев – надеждой нации.

Похороны, превратившиеся в национальную манифестацию

Прощание 11 октября буквально парализовало жизнь имперской столицы. За гробом шло более 100 тысяч человек. Невский проспект был полностью заблокирован, а полиция оказалась бессильна перед этим человеческим потоком.

Но для Департамента полиции настоящим шоком стал откровенно политический, украинский характер траура. Среди моря цветов выделялись огромные венки с надписями на украинском языке: "Своєму вірному синові", "Від українців Петербурга", "Від Київської громади". В толпе открыто шла украинская диаспора столицы, которая воспринимала эту утрату как гибель национального лидера. Украинская пресса вышла с обширными некрологами, а Михаил Грушевский выразил глубокую скорбь от имени всей нации. Похороны де-факто превратились в молчаливую украинскую манифестацию в сердце чужой империи. Власти не решились разогнать шествие, ведь героя хоронили с высшими воинскими почестями.



Стотысячная похоронная процессия Левка Мациевича / Фото Histpol.pl

Последнее пристанище гения

Местом упокоения украинца стало Никольское кладбище Александро-Невской лавры – самый элитный некрополь Петербурга. Сразу после похорон начался всенародный сбор средств на памятник. По замыслу архитектора Ивана Фомина, в 1912 году на могиле установили высокую колонну из красного финского гранита в форме античного жертвенника – символ внезапно прерванного полета.



Могила Левка Мациевича в Петербурге / Фото Live Journal

Могила чудом пережила бурные годы революций и советского вандализма. Украинский гений инженерии остался лежать за тысячи километров от родной земли. Однако его последний путь стал одной из самых ярких демонстраций украинского единства в начале ХХ века. Левко Мациевич оставил после себя след, который не способны стереть ни время, ни империи, давно ушедшие в небытие.