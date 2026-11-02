Выглядит как обычная коричневая змея: обладает одним из самых сильных ядов, но почти не убивает людей

Это внутренний тайпан – Oxyuranus microlepidotus. По лабораторным показателям токсичности его яд считается одним из самых сильных среди всех наземных змей, хотя само животное практически не сталкивается с людьми, отмечает MyWildBackyard.

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В этом и заключается главный парадокс: одна из самых опасных по составу яда змей в мире обитает настолько удаленно и скрытно, что подтвержденных случаев укусов людей известно совсем немного.

Почему внутреннего тайпана называют самой ядовитой змеей?

Токсичность змеиного яда часто сравнивают по показателю LD50 – дозе вещества, которая в лабораторном эксперименте является смертельной для половины подопытных животных. Для внутреннего тайпана приводят чрезвычайно низкий показатель – около 0,025 миллиграмма на килограмм при определенных условиях тестирования.

Как выглядит тайпан: смотрите видео

Чем меньше это число, тем более токсичным считается вещество в конкретном лабораторном тесте. Именно отсюда берут начало популярные утверждения, что яда одного тайпана теоретически хватило бы для гибели десятков людей. Однако такие расчеты не стоит воспринимать буквально: LD50 определяют на лабораторных животных, а результат зависит от вида животного, способа введения яда и других условий.

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Простое пересчет этой цифры на массу человеческого тела не показывает, что произойдет при реальном укусе. Гораздо важнее другое: внутренний тайпан способен за один укус ввести значительно больше яда, чем требуется для поражения его естественной добычи.

Что происходит после укуса тайпана?

Опасность заключается не в каком-то одном токсине. Яд внутреннего тайпана воздействует сразу на несколько систем организма. Его нейротоксические компоненты нарушают передачу нервных сигналов к мышцам. В тяжелых случаях это может приводить к прогрессирующему параличу, в частности мышц, необходимых для дыхания. Другие компоненты нарушают работу системы свертывания крови.

Они могут вызвать массовое образование микроскопических сгустков и быстро истощить вещества, необходимые организму для нормального свертывания крови. Следствием этого становится риск кровотечений и повреждения органов. К этому добавляется действие миотоксинов, повреждающих мышечную ткань. В тяжелых случаях продукты ее распада могут создавать дополнительную нагрузку на почки и другие органы.

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Зачем змеям столь сильный яд?

Внутренний тайпан обитает в одном из самых суровых районов Австралии – на черноземных равнинах внутренних частей континента, где осадков мало, а доступная добыча распределена неравномерно. Змея специализируется прежде всего на мелких млекопитающих. Она охотится на быстрых грызунов, прячущихся в трещинах сухой почвы, поэтому для хищника важно как можно быстрее обездвижить жертву после укуса.

В такой среде неудачная охота означает не просто упущенный обед. Следующая добыча может появиться нескоро, поэтому естественный отбор мог поддерживать особей, чей яд быстро и надежно действовал на основную добычу. При этом сам яд эволюционировал не для борьбы с человеком. Человек для внутреннего тайпана – случайный и слишком большой объект, с которым он в природе почти не сталкивается.

Почему при таком яде тайпан почти не убивает людей?

Главная защита людей от внутреннего тайпана – география. Эта змея обитает в малонаселенных районах Южной Австралии и западного Квинсленда. К тому же более 90 % времени она проводит в трещинах почвы и других подземных укрытиях, где ищет грызунов. Поэтому встретить ее гораздо сложнее, чем многих других опасных австралийских змей.

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Она не ищет контакта с человеком и обычно старается избегать угрозы. Это хорошо показывает разницу между токсичностью яда и реальным риском для людей. Змея может обладать чрезвычайно сильным ядом, но при этом наносить очень мало укусов, если обитает вдали от нас и редко вступает в контакт.