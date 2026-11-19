Сам Свифт открыто признавался, что писал книгу не для развлечения публики, а чтобы "раздражать мир" и выставить напоказ всю мелочность, жестокость и лицемерие человечества. Уже в конце XVIII века издатели, в частности Фрэнсис Ньюбери, начали массово сокращать оригинал: из романа вырезали острые политические выпады, физиологический натурализм и целые главы, превратив жесткий памфлет в безобидное детское чтение, рассказывает ВВС Украина.

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Почему Гулливер после путешествий отказался жить среди людей

В полной версии романа главный герой совершает 4 путешествия, и самое важное из них в детских адаптациях почти никогда не фигурирует. Во время последнего путешествия Гулливер оказывается в стране гуигнгнмов – высокоразвитых лошадей, которые владеют языком, руководствуются безупречной логикой и не знают ни лжи, ни жадности. Рядом с этими благородными существами живут егу – отвратительные, грязные и агрессивные создания, в которых Гулливер с ужасом узнает обычных людей.

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Контраст настолько поражает путешественника, что, вернувшись в Англию, он не может терпеть даже собственную семью и предпочитает проводить дни в конюшне, беседуя с лошадьми. Как метко заметил Редьярд Киплинг, Свифт стремился вынести приговор всему человечеству, но по иронии судьбы оставил миру популярную детскую книгу.

Оригинал "Путешествий Гулливера" был полон жесткой сатиры / Фото "Казка.укр"

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Сцены, которые веками вычеркивали из книги

Оригинальный текст Свифта полон грубого натурализма и провокаций, из-за которых викторианский писатель Уильям Мейкпис Теккерей называл роман грязным и непристойным. В Лилипутии Гулливер спасает королевский дворец от пожара, справив на него "малую нужду", а в стране великанов с отвращением разглядывает на огромных телах жителей каждую пору, прыщ и язву. Таким образом автор срывал с человека маску величия и напоминал о его уязвимой физической природе.

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Не меньше доставалось и псевдонауке: в третьей части книги ученые Лагадской академии годами пытаются извлечь солнечный свет из огурцов, превратить лед в порох и переработать экскременты обратно в пищу, что было прямой карикатурой на оторванные от реальности эксперименты тогдашнего Лондонского королевского общества.

Как сатира XVIII века предсказала появление искусственного интеллекта и интернет-гиганта

Влияние "Путешествий Гулливера" на современную культуру оказалось гораздо глубже, чем просто сюжет о великане в веревках. Например, название известного американского поисковика Yahoo! происходит именно от диких человекоподобных егу из романа Свифта – основатели компании выбрали это слово из-за его значения "грубый, невоспитанный, дикий".

А в третьей части книги Свифт описал "Машину" – огромную деревянную конструкцию с железными ручками и кубиками, вращение которых позволяло без каких-либо знаний или таланта автоматически генерировать научные трактаты, стихи и математические формулы. Сегодня литературоведы и исследователи технологий называют этот придуманный в 1726 году аппарат первым в истории литературным прообразом современных генеративных моделей искусственного интеллекта.