Однако реальность гораздо удивительнее. Nintendo существовала задолго до появления первого коммерческого радиоприемника, телевидения, гражданской авиации и даже привычных для нас пластиковых материалов! Мало кто об этом догадывается, но компания начинала с производства цветочных карт.

Nintendo была основана осенью 1889 года в Киото – бывшей имперской столице Японии. Тогда молодой мастер Фусадзиро Ямаути открыл крошечную ремесленную мастерскую, которая не имела никакого отношения ни к высоким технологиям, ни к электричеству в розетке. Это был период, когда в Японии только что закончилась эпоха изоляции самурайских кланов, а до изобретения транзистора оставалось более полувека.

Цветочные карты для подпольных казино

Первым и главным продуктом компании стали традиционные игральные карты ханафуда, что в переводе означает "цветочные карты". Вместо привычных европейских мастей или цифр, которые тогдашние власти категорически запрещали в рамках борьбы с азартными играми, на плотных колодах рисовали изящные растительные мотивы, времена года, цветы сакуры и птиц.

Ямаути собственноручно изготавливал специальную бумагу из коры шелковичного дерева, склеивал слои глиной и наносил яркие краски с помощью деревянных трафаретов. Продукция отличалась феноменальным качеством и долговечностью, что мгновенно привлекло внимание специфической аудитории – японской мафии якудза.

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Nintendo прошла долгий путь до лидерства в игровой индустрии / Фото Pexels

В подпольных игорных притонах колоды из соображений честности использовали только один раз за партию, после чего открывали новую запечатанную пачку. Спрос на изделия мастерской Ямаути взлетел до небес, превратив семейную ремесленную лавку в мощную мануфактуру с десятками наемных художников.

Такси, отели любви и быстрорастворимый рис

Спустя десятилетие, когда карточный бизнес перестал приносить сверхприбыли, руководство компании начало лихорадочно искать новые ниши. В середине двадцатого века внук основателя Хироши Ямаути превратил Nintendo в настоящий полигон для самых безумных бизнес-экспериментов.

Компания запустила собственную службу такси в Киото, которая быстро обанкротилась из-за конфликтов с профсоюзами водителей. Затем она попыталась производить растворимый рис быстрого приготовления, напоминающий лапшу, однако продукт имел ужасный вкус и с треском провалился на полках магазинов.

Параллельно бренд владел сетью почасовых отелей для свиданий и даже пытался выпускать кухонные пылесосы.

От механической руки до цифровой империи

Спасение пришло из отдела разработки механических игрушек. Один из технических сотрудников компании по имени Гунпей Йокои в свободное время собрал детскую выдвижную механическую руку с пружинами, которой можно было хватать предметы на расстоянии. Президент случайно увидел это устройство, приказал немедленно запустить его в массовое производство, и новинка разошлась тиражом более миллиона штук.

Успех простой механики подтолкнул компанию к созданию первых электронных тиров со световыми датчиками, а впоследствии – к разработке карманных игр с жидкокристаллическими экранами серии Game & Watch.

Именно многовековой опыт создания развлечений позволил японцам в 1980-х годах спасти мировую индустрию видеоигр после ее глобального краха в США. А традиционные игральные карты ханафуда Nintendo выпускает на отдельной фабрике в Киото и по сей день – в память о том, из какой тихой мастерской выросла самая влиятельная цифровая империя современности.