Почему крокодилы пережили падение астероида, а динозавры – нет: ответ скрывался в климате

Их выживание давно объясняют сразу несколькими преимуществами: полуводным образом жизни, способностью питаться разнообразной пищей, относительно небольшими размерами тех видов, которые пережили катастрофу, и низкими энергетическими потребностями холоднокровных животных. Теперь исследователи нашли еще одну часть ответа, пишет Ucl.

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Анализ более 7 000 окаменелостей и данных о более чем 400 современных и вымерших видах показал, что предки крокодилов на протяжении сотен миллионов лет вели себя довольно последовательно: когда климат менялся, они в основном не приспосабливались к холоду, а перемещались туда, где оставалось тепло. После падения астероида эта древняя стратегия могла оказаться критически важной, пишет Университетский колледж Лондона.

Как крокодилы на протяжении 245 миллионов лет спасались от холода?

Эволюционная линия крокодилов возникла примерно в то же время, что и динозавры. Однако ее древние представители отнюдь не ограничивались полуводными хищниками, которых мы знаем сегодня. Среди них были наземные хищники, тяжело бронированные растительноядные формы и гиганты массой более тонны.

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Несмотря на это разнообразие, исследование выявило одну чрезвычайно устойчивую черту: большинство из них предпочитало теплый климат. Ученые сопоставили места находок окаменелостей, эволюционные связи между видами и данные о современных крокодилах с реконструкциями температуры, осадков и расположения континентов за последние 245 миллионов лет.

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Неизвестные факты о крокодилах / Фото Unsplash

Оказалось, что во время потеплений ареал обитания крокодилообразных расширялся далеко от экватора. Примерно 50 миллионов лет назад, когда средняя глобальная температура была примерно на 10 градусов выше современной, а полярные регионы не были покрыты льдом, они обитали даже в высоких широтах Северной Америки, Европы и Антарктиды.

Когда планета вновь охлаждалась, происходил обратный процесс: их ареал сужался до более теплых широт. То есть на протяжении огромного отрезка эволюционной истории крокодиловая линия в основном не "училась" жить в холоде. Она следовала за климатом, который ей уже подходил.

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Что произошло с теплыми районами после падения астероида?

Именно эту закономерность исследователи соотнесли с событиями 66-миллионной давности. После столкновения астероида с Землей в атмосферу попало огромное количество пыли и других частиц. Солнечного света стало меньше, температура резко изменилась, а пищевые цепи начали разрушаться. Однако планета не стала одинаково непригодной для всех животных и во всех местах.

Ученые смоделировали несколько вариантов того, насколько могло уменьшиться солнечное излучение после удара. Если количество света сокращалось на 5 или 10 %, районы вблизи экватора и в субтропиках по-прежнему оставались климатически пригодными для крокодилообразных. Лишь при сценарии с уменьшением на 15 % такие районы практически исчезали, но именно этот самый экстремальный вариант исследователи считают менее вероятным.

Это означает, что часть животных могла уже находиться именно там, где последствия глобального похолодания оказались менее разрушительными для их температурной ниши. Такие районы могли стать своеобразными климатическими убежищами. Популяции, пережившие первые самые тяжелые годы после катастрофы, впоследствии получили возможность вновь распространяться.