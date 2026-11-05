Почему лед на озере гудит и "стреляет": как мороз заставляет лед звучать, словно металл

Причина связана с перепадами температуры. Лед на озере – это большая сплошная пластина, которая реагирует на охлаждение, нагрев и разницу температур между своей верхней и нижней частями, рассказывает Home.

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Почему лед на озере трескается и "стреляет"?

Особенно заметным этот процесс становится там, где на льду мало снега. Снежный покров действует как изолятор и частично защищает поверхность от резкого охлаждения. Если снега нет, верхний слой льда может охладиться почти до температуры воздуха.

В то же время нижняя часть, которая непосредственно соприкасается с водой, остается примерно на уровне 0 градусов. Из-за такой разницы температур разные части ледяной пластины изменяются по-разному. Лед начинает деформироваться и изгибаться, а внутри него накапливается механическое напряжение.

Когда ледяная поверхность уже не может выдерживать эту нагрузку, образуется трещина. Именно такие внезапные разломы и могут сопровождаться резкими звуками. Одна трещина дает короткий удар, а когда колебания распространяются по большой ледяной пластине, звук может растягиваться и напоминать металлический гул или странное "пение" озера.

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"Пение" льда – физический процесс / Фото Pixabay

Почему на льду появляется целая сеть трещин?

Один перепад температуры не обязательно заканчивается лишь одним разломом. Если лед неоднократно охлаждается и деформируется, процесс повторяется. Со временем сплошная поверхность может разделиться на более мелкие ледяные пластины, между которыми образуется густая сеть трещин.

Служба национальных парков США описывает такой эффект на реке Ненана на Аляске, где широкие термические трещины простирались на десятки метров. Снег способен заметно влиять на этот процесс. Измерения на озере Хорсшу показали, что чем толще был снежный покров, тем теплее оставалась поверхность льда под ним. То есть снег смягчает резкий температурный контраст между морозным воздухом и льдом.

Поэтому жуткий гул замерзшего озера не требует мистического объяснения. Это следствие того, как большая ледяная поверхность реагирует на холод, деформируется и трескается под действием температурных напряжений. В то же время сам звук ничего не говорит о том, насколько безопасен конкретный участок льда. Громкое трещание нельзя использовать как признак того, что лед достаточно прочен для выхода на него.