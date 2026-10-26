Ученые выпустили бобров для борьбы с засухой, но грызуны решили сбежать: что пошло не так

В зонах бобровых плотин растительность в 3 раза лучше противостоит лесным пожарам, а площади открытой воды во время засухи увеличиваются на 61 %. Именно поэтому ученые из Университета штата Юта решили реанимировать обмелевшие реки Прайс и Сан-Рафаэль, где летняя жара достигает +37 градусов, а осадков выпадает всего 21 сантиметр в год, сообщает USGS.

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Вместо тяжелой техники в каньоны отправили "штрафников" – 47 бобров, которые ранее затапливали человеческие подвалы или блокировали дороги. Им имплантировали микрочипы, навесили передатчики и выпустили семьями, надеясь на быстрое строительство плотин.

Бобры решили сбежать

Реальность разрушила научные ожидания уже в первые дни. Оказавшись на незнакомом берегу, животные полностью проигнорировали задачу по спасению реки. Сплоченные семьи мгновенно распались уже через 1 неделю: партнеры бросили друг друга и поодиночке разбежались в разные стороны.

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Через 8 недель на выбранных участках осталось лишь 26% взрослых переселенцев и менее 9% молодняка. Для сравнения: среди коренных бобров, которые жили там ранее, берега удерживали 88% особей. Исчезнувшие животные не погибли – они отправились в масштабные странствия.

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Взрослые бобры не способны "обживаться" на новом месте / Фото Pixabay

Если местные грызуны редко удаляются от норы дальше, чем на 1 километр, то переселенцы в среднем преодолели по 20 километров вниз по течению реки. Один из самых упорных беглецов вообще проплыл почти 100 километров, чтобы найти место, которое устроит именно его.

Почему инстинкт дал сбой

Зоологи обнаружили тонкий психологический парадокс: любое насильственное переселение "переключает" взрослого бобра в состояние двухлетнего подростка, который только что покинул родительскую хатку. В природе бобры строят плотины вовсе не для того, чтобы поддерживать уровень реки или увлажнять почву. Им нужна глубокая вода исключительно для безопасности – чтобы скрыть подводный вход в жилище от волков и койотов.

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На незнакомом участке грызун чувствует смертельную уязвимость, поэтому не тратит силы на тяжелое строительство, а ищет готовые глубокие поймы. Пока река предлагает десятки вариантов ниже по течению, бобр будет мигрировать без конца. Только когда подходящих мест не остается вообще, он останавливается и вынужден строить плотину собственными силами.

Несмотря на массовое бегство, эксперимент частично сработал: общее количество плотин на пустынных реках все-таки увеличилось. Впрочем, исследователи признали, что заставить животных жить по человеческому графику невозможно – для восстановления водных артерий бобров придется завозить волнами, пока они постепенно не заселят каждый километр русла.