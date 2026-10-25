Где в Киевской области обитает рысь: как редкая хищница готовится к зиме

Животное выглядит упитанным, а его шерсть уже заметно гуще. С приближением зимы эта теплая шуба становится особенно важной, ведь рысь продолжает охотиться и в морозы, сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Рысь преимущественно активна ночью и старается избегать людей, поэтому увидеть ее в дикой природе удается нечасто. На этот раз хищница попала в объектив фотоловушки среди бела дня. Осенью поведение и внешний вид рыси постепенно меняются. Она накапливает запасы перед зимой, а ее шерсть становится гуще, чтобы защищать животное во время морозов.

Как рысь приспосабливается к зиме?

К холодам рысь готовится не только благодаря густому меху. Ее широкие лапы также покрыты шерстью, поэтому зимой животному легче передвигаться по снегу. Упитанный вид запечатленной рыси свидетельствует о том, что осенью пищи ей хватало. В этот период животное продолжает активно охотиться и накапливать необходимые запасы перед наступлением холодов.

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Особая обитательница Чернобыльской зоны / Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

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Основу ее рациона составляют косули, зайцы и мелкие грызуны. Рысь обычно не преследует добычу на большом расстоянии, а полагается на маскировку, слух и внезапную атаку.

Чаще всего хищница поджидает добычу из засады. Она может долго оставаться почти неподвижной в удобном месте, а затем провести атаку, когда животное подойдет достаточно близко. Пятнистая окраска помогает рыси сливаться с лесной средой, особенно среди деревьев, теней и опавшей листвы. Дополняют это очень острый слух и хорошее зрение. Именно из-за такого образа жизни рысь часто называют "призраком леса". Она может находиться совсем рядом, но оставаться незаметной для человека.

Где в Украине можно встретить рысь?

В Украине рысь встречается преимущественно в Карпатах и на Полесье. Она занесена в Красную книгу Украины и ведет скрытый образ жизни. Чернобыльская зона стала одним из мест, где эту большую кошку регулярно фиксируют фотоловушки.

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Отсутствие постоянного присутствия людей на обширных территориях позволяет диким животным вести себя более естественно, хотя даже здесь встреча с рысью вживую остается большой редкостью. Обычно она старается избегать человека и покидает территорию раньше, чем ее успевают заметить. Именно поэтому большинство таких наблюдений сегодня происходят не во время случайных встреч в лесу, а благодаря автоматическим камерам.