Похожи на смесь волка и лисы, охотятся на домашнюю скотину: в Волыни заметили экзотических хищников

По данным Государственной экологической инспекции в Волынской области, только в течение 2026 года в регионе было зафиксировано и впольовано 11 особей этого вида, а местные общины уже получили первые обращения из-за визитов необычных гостей в сельские хозяйства, сообщают "Новости Львова".

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Активное продвижение золотистого шакала из причерноморских степей далеко на север Украины продолжается в последние десятилетия на фоне более мягких зим и изменения климата. Помимо появления новых мигрантов, на волынских угодьях за последние 5 лет резко возросла численность и местных хищников: по результатам зимнего учета 2026 года популяция лисиц увеличилась более чем вдвое – с 2 406 до 5 234 особей, а количество волков выросло почти в 6 раз – с 35 до 200 животных.

Шакал легко осваивается на новых территориях / Фото "Общество лесоводов Украины"

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Из-за высокой плотности животных жители прилесных общин за год подали 276 жалоб на потерю домашней птицы, собак, овец и телят. Внешне шакал напоминает нечто среднее между небольшим волком и большой лисой: у него стройное тело длиной 70–85 сантиметров, высота в холке 40–50 сантиметров, вес от 7 до 15 килограммов, заостренная морда и пушистый хвост с темным кончиком. Мех животного обычно золотисто-рыжий с сероватым или бурым оттенком, что обеспечивает идеальную маскировку среди кустарников и камышей.

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Главный секрет успешного освоения новых территорий заключается в невероятной выносливости и всеядности этого представителя семейства псовых. Шакалы ведут сумеречный и ночной образ жизни, часто образуют прочные семейные пары на долгие годы, общаются громким характерным воем и легко приспосабливаются к соседству с людьми.

В дикой природе они истребляют мышевидных грызунов, ловят зайцев, насекомых и пресмыкающихся, охотно поедают лесные ягоды и падаль, выполняя роль природных санитаров, а при случае не обходят стороной и плохо защищенные сельские курятники. Обычно осторожный шакал избегает прямых встреч с человеком и старается держаться подальше от открытых участков днем. В то же время специалисты подчеркивают, что приближаться к зверю, пытаться его подкормить или трогать детенышей категорически не стоит, потому что он – дикий хищник и естественный переносчик опасных инфекций.