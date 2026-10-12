Расстрелянная грамматика: почему в СССР отправляли в лагеря за букву "Ґ" и слово "проєкт"

На дворе 2026 год. Прошло уже семь лет с тех пор, как Украина официально вернула в обиход правописание 2019 года. Казалось бы, общество должно было давно привыкнуть к новым-старым нормам, но в социальных сетях до сих пор время от времени разгораются ожесточенные споры. Кого-то раздражает слово "проєкт", кто-то категорически отказывается писать "аудитория", а кого-то бросает в дрожь от слова "міт".

Современным украинцам, привыкшим к свободе слова, эти дискуссии кажутся обычным языковым вопросом, делом личного вкуса или банальной привычки. Но если мы решимся заглянуть в историческое зеркало, то увидим там не скучные филологические словари, а расстрельные списки, холодные подвалы НКВД и свежую кровь на дубовом паркете правительственных кабинетов.

Все эти буквы, дифтонги и слова, из-за которых мы сегодня переругиваемся в фейсбуке или на кухнях, имеют чрезвычайно глубокие, трагические и кровавые корни. Почти столетие назад за использование именно этих правил людей ставили к стенке, мучили в сибирских лагерях и навсегда вычеркивали из истории. Украинская грамматика 1928 года – это, пожалуй, единственное в мировой истории свод правил написания слов, который тоталитарная империя преследовала как опасного политического врага, приравняв обычную букву к оружию массового поражения.

Парадокс героя: старый большевик, строивший украинскую крепость

Когда мы представляем себе человека, который боролся за чистоту украинского языка в те страшные времена, наше воображение автоматически рисует классического диссидента: хрупкого интеллигента в вышиванке, с грустными глазами, который тихо пишет патриотические стихи при свете керосиновой лампы. Но историческая реальность разрушает все стереотипы. Главным архитектором и движущей силой самого выдающегося "украинского правописания" был Николай Скрипник. Это был не романтик-мечтатель, а чрезвычайно жесткий, закаленный в подпольных боях старый большевик, личный соратник Ленина. Это человек, который в свое время возглавлял украинскую ЧК (чрезвычайную комиссию) и без колебаний подписывал смертные приговоры врагам революции. Он носил военный френч, имел пронзительный, беспощадный взгляд и обладал колоссальной, почти абсолютной властью как министр (нарком) образования тогдашней УССР.

Однако именно этот железный комиссар, убежденный коммунист, имел одну "опасную" идею, которая в конечном итоге стоила ему жизни. Скрипник принадлежал к течению так называемых национал-коммунистов. Он гениально понимал: чтобы Украина стала полноценной, самодостаточной республикой, она должна иметь единое, монолитное культурное пространство. В то время украинская нация была трагически разорвана пополам: часть жила под властью Польши в Галичине, часть – в советской Приднепровской области. Они говорили на одном языке, но писали по несколько иным правилам, используя разные слова. Скрипник решил зашить эту разорванную историческую рану.

В мае-июне 1927 года он созвал в Харькове, тогдашней столице, грандиозную Всеукраинскую конференцию по правописанию. Это было беспрецедентное событие. Туда приехали не только советские ученые, но и выдающиеся деятели из Западной Украины, такие как Кирилл Студинский и Иларион Свенцицкий. Сами правила, конечно, составляли не политики. Над ними работали самые яркие умы нации, выдающиеся знатоки нашего языка, такие как Агатангел Крымский, Елена Курило, Олекса Синявский. Но именно Николай Скрипник своей железной волей, политическим авторитетом и властью заставил государственную машину принять этот документ. 6 сентября 1928 года новое правописание, которое в народе навсегда назовут "скрипниковкой", было официально утверждено. И у этого закона была одна главная, негласная цель – окончательно и безвозвратно оторвать украинское мышление от российского имперского влияния.

Что такое "скрипниковка": смотрите видео "Твоя подпольная гуманитарка"

Геополитика одной буквы: почему Украина – это Европа

Чтобы понять суть этого языкового конфликта, нам не нужны сложные академические термины. Забудьте о школьных учебниках, правилах ассимиляции или морфологии. Посмотрим на это исключительно через призму геополитики и цивилизационного выбора. Почему, например, "скрипниковка" требовала писать "ефір", "Атени", "міт", "катедра"?

Дело в том, что слова иностранного происхождения (преимущественно из древнегреческого и латинского) путешествовали по миру разными путями. Российская империя веками заимствовала их через специфическую византийскую традицию, где определенные звуки искажались и превращались в букву "Ф". Так появились русские "эфир", "Афины", "миф", "кафедра". Зато Украина исторически всегда была неотъемлемой частью большого европейского пространства. Наши предки, студенты Киево-Могилянской и Острожской академий, читали европейские тексты в оригинале. И во всей Европе эти слова произносились с твердым "Т" (ether, Athens, myth, cathedra).

Принимая написание "етер" или "Атени", украинские ученые 1920-х годов делали не лингвистический, а мощный цивилизационный выбор. Они открыто заявляли: мы черпаем мировую культуру напрямую из Европы, через наши собственные исторические двери, а не через кривое зеркало русского перевода. Это была грандиозная геополитическая декларация независимости мышления. То же самое касается и слова "проєкт". Оно происходит от латинского projectus. Украинская буква "Є" идеально передает это латинское звучание, тогда как русское "проект" является искусственным упрощением.

Или возьмем букву "Ґ". Этот звонкий, взрывной звук абсолютно естественен и органичен для нашего народа. Мы издавна говорим "ґанок", "ґудзик", "аґрус", "ґрунт". Эта буква была символом нашей аутентичности, нашего отличия от соседей. Для Москвы же любое отличие было смертельной угрозой. В русском языке нет такого звука, а значит, по параноидальной логике империи, его не должно быть и у украинцев. Каждая буква "Ґ" в харьковской газете или киевской книге была словно маленьким сине-желтым флажком, который доводил имперский центр до бешенства.

"Держпром" и револьвер: как убивали украинское слово

Москва очень быстро поняла, что на самом деле происходит в Украине. Иосиф Сталин осознал фундаментальную вещь: пока у украинцев есть своя, независимая от русских языковая картина мира, пока они смотрят на Запад, их невозможно окончательно покорить и превратить в послушные винтики советской машины. Язык стал той невидимой, но прочной стеной, которая не пускала империю в головы людей. И Сталин решил эту стену снести – вместе с теми, кто ее строил.

Наступил страшный 1933 год. В селах бушевал искусственно организованный Голодомор, который миллионами истреблял крестьянство – главный физический носитель украинской идентичности. А в городах началась тотальная зачистка интеллектуальной элиты. В январе 1933 года в столицу УССР, Харьков, прибывает Павел Постышев – жестокий сталинский эмиссар, наделенный диктаторскими полномочиями. Его главная задача – свернуть украинизацию, вычистить "националистов" из всех учреждений и уничтожить всех, кто делал Украину украинской.

Политику Скрипника официально объявляют "националистическим вредительством" и "диверсией на языковом фронте". В прессе разворачивается яростная, истерическая кампания травли. Нарушение правил написания слов приравнивают к государственной измене. Вокруг Николая Скрипника стремительно сужается круг. Его ближайших соратников арестовывают одного за другим. В мае 1933 года, не выдержав давления и в знак протеста против репрессий, застреливается выдающийся писатель Николай Хвылевой. Еще в феврале 1933 года у него отбирают должность наркома образования и переводят руководить Госпланом УССР. Старый большевик Скрипник понимает: его система сломлена, его жизненное дело уничтожено, а впереди – лишь позорный арест, бесчеловечные пытки в подвалах ДПУ и расстрел.

Что стоит знать о Николае Скрипнике: смотрите видео "История для взрослых"

7 июля 1933 года. Харьков. Величественное, монументальное железобетонное здание Госпрома – символ тогдашней современной, амбициозной Украины. Николай Скрипник выходит с очередного заседания Политбюро, где его в очередной раз обливали грязью и требовали покаяния. Он заходит в свой рабочий кабинет. Достает револьвер. И пускает себе пулю прямо в сердце. Этот выстрел в "Держпроме" стал символической, кровавой точкой в эпохе украинского возрождения. Кровь на полу кабинета председателя Госплана стала теми чернилами, которыми Москва вскоре напишет новые, рабские правила для нашего языка.

Наследие: почему мы не имеем права забыть

Сразу после самоубийства Скрипника его правописание было отменено и запрещено. Специальные комиссии, которыми руководил партийный функционер Андрей Хвиля (которого, по иронии судьбы, НКВД расстреляет всего через пять лет), провели жестокую лингвистическую чистку. Из азбуки грубо вырвали букву "Ґ". Европейское "Т" заменили на русское "Ф". Все правила искусственно, силой привели в соответствие с русским языком, чтобы украинский выглядел лишь как его забавный, провинциальный, второсортный диалект. Словари, изданные по правилам 1928 года, изымали из библиотек и сжигали.

Но самое страшное произошло с людьми. Те выдающиеся ученые, которые создавали правила, стали жертвами беспощадного террора. Их имена пополнили бесконечные мартирологи того, что мы сегодня называем расстрелянным возрождением. Григорий Голоскевич, автор самого известного орфографического словаря по правилам Скрипника, был арестован по сфабрикованному делу СВУ еще летом 1929 года – почти сразу после выхода его труда. Его сослали в Сибирь, где он при загадочных обстоятельствах погиб в Тобольске в 1934 году. Елена Курило, гениальная исследовательница нашего языка, которая формировала научную терминологию, пыталась спастись от репрессий в Москве, но империя нашла ее и там – в 1938 году ее арестовали и отправили в концлагеря ГУЛАГа, где ее след потерялся навсегда. Их убивали, ломали их судьбы просто за то, что они знали, как правильно звучит душа их народа.

Поэтому сегодня, в 2026 году, когда вы видите в тексте слово "проєкт", "авдиторія" или сталкиваетесь с буквой "Ґ", не спешите возмущаться необычным звучанием. Вспомните о том, какую страшную цену пришлось заплатить за эти слова. Орфография 2019 года – это не прихоть современных ученых, не попытка усложнить нам жизнь и не дань моде. Это акт большой исторической справедливости. Это возвращение домой тех слов, которые были репрессированы, расстреляны и похоронены в безымянных могилах Быковни, Сандармоха и Соловков.

Каждый раз, когда мы пишем по этим правилам, мы одерживаем маленькую, но чрезвычайно важную победу над империей, которая веками хотела нас уничтожить. Мы доказываем, что пуля в харьковском "Держпроме" не убила нашу идентичность. Расстрелянная грамматика воскресла, чтобы напомнить нам: язык – это не просто средство общения. Это наша территория, наше оружие и наш билет в свободное европейское будущее.