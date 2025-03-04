Это правописание называют Харьковским, или скрипниковкой. Что о нем известно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на блогера Алину Острожскую.

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Почему скрипниковка привлекает все больше людей

Сейчас многие люди используют в своей речи скрипниковку и это довольно легко распознать. Например, в соответствии с этим правописанием, правильно говорить не Европа, а Европа, не евро, а евро. В то же время в этом правописании много йотаций – матеріяльний, фіялка и тому подобное. И наиболее распространенный вариант – любови, радости, независимости.

Также именно по этому правописанию есть немало слов на букву и – индик, Ирод, ирод и тому подобное. А такие слова как мит, катедра и Атены были присущи украинскому языку еще тогда.

Правописание было принято в Харькове в 1928 году, а скрипниковкой его называют из-за того, что утверждение происходило под председательством народного комиссара образования Николая Скрипника. Это было первое фундаментальное утвержденное украинское правописание, которое нормировало язык. Однако через 4 года советская власть приняла вариант правописания, который убирал исконно украинские нормы, которых не было в русском языке. Всех, кто был причастен к утверждению правописания 1928 года – репрессировали, а Скрипник покончил жизнь самоубийством.

Что известно о скрипниковке: смотрите видео

Кому-то сейчас ошибочно может казаться, что скрипниковка скорее похожа на диалект Запада Украины, однако для опровержения этого достаточно почитать публицистику идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова, который родом из Мелитополя.