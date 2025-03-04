Цей правопис називають Харківським, або ж скрипниківкою. Що про нього відомо – розповідає 24 Канал з посиланням на блогерку Аліну Острозьку.

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Чому скрипниківка приваблює все більше людей

Зараз багато людей використовують у своєму мовленні скрипниківку і це доволі легко розпізнати. Наприклад, відповідно до цього правопису, правильно казати не Європа, а Европа, не євро, а евро. Водночас у цьому правописі багато йотацій – матеріяльний, фіялка тощо. І найбільш поширений варіант – любови, радости, незалежности.

Також саме за цим правописом є чимало слів на літеру и – индик, Ирод, ирод тощо. А такі слова як міт, катедра й Атени були притаманними українській мові ще тоді.

Правопис був прийнятий у Харкові у 1928 році, а скрипниківкою його називають через те, що затвердження відбувалося під головуванням народного комісара освіти Миколу Скрипника. Це був перший фундаментальний затверджений український правопис, який унормовував мову. Однак через 4 роки радянська влада ухвалила варіант правопису, який прибирав питомо українські норми, яких не було у російській мові. Усіх, хто був причетний до затвердження правопису 1928 року – репресували, а Скрипник покінчив життя самогубством.

Що відомо про скрипниківку: дивіться відео

Комусь зараз помилково може здаватися, що скрипниківка радше схожа на діалект Заходу України, проте для спростування цього достатньо почитати публіцистику ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова, який родом з Мелітополя.