Спецоперація, спрямована на західну аудиторію: у ГУР дали оцінку інтерв'ю Путіна

Американський пропагандист Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна – для цього приїхав до Москви зі США. У Головному управлінні розвідки вважають, що спроби впливати на Захід важливі для Росії, тож вона їх не облишить.

Інтерв'ю, яке Такер Карлсон узяв у господаря Кремля, мало донести голос Путіна до глобального Заходу. Про це представник ГУР МО Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

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Чи могло бути інтерв'ю Путіна російською спецоперацією

Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу, це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська операція. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю – це вільний світ, західний світ. Ці брехливі наративи і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ,

– пояснив Юсов.

Андрій Юсов констатував, що нічого нового в інтерв'ю ми не почули. Він порівняв Путіна із міськими божевільними, назвавши його геополітичним божевільним. За словами представника ГУР, в інтерв'ю Путін розповідав якісь нісенітниці про міжнародне право, меми про австрійський генштаб і "вирішував", якій нації існувати, а якій – ні.

Росія пробує чинити вплив на Захід – хоча розносить його на телебаченні

За словами Андрія Юсова, метою інтерв'ю було донести голос Путіна до глобального Заходу. Звісно, це не вдалося, всі провідні експерти та політологи розкритикували та висміяли путінський спіч. Але Росія пробуватиме робити це і надалі.

"Використали вони цю ІПСО так собі. Але сам факт того, що Росія і російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб пробувати впливати на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ, як би вони не обзивали його в своїх пропагандистських шоу, для них є критично важливою", – додав представник ГУР.