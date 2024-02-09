Спецоперация, направленная на западную аудиторию: в ГУР дали оценку интервью Путина

Американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у Путина – для этого приехал в Москву из США. В Главном управлении разведки считают, что попытки влиять на Запад важны для России, поэтому она их не оставит.

Интервью, которое Такер Карлсон взял у хозяина Кремля, должно было донести голос Путина до глобального Запада. Об этом представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

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Могло ли быть интервью Путина российской спецоперацией

Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это средство воздействия, это информационно-психологическая спецоперация. Да, российская операция. Потому что целевая аудитория этого интервью – это свободный мир, западный мир. Эти лживые нарративы и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир,

– объяснил Юсов.

Андрей Юсов констатировал, что ничего нового в интервью мы не услышали. Он сравнил Путина с городскими сумасшедшими, назвав его геополитическим сумасшедшим. По словам представителя ГУР, в интервью Путин рассказывал какую-то чушь о международном праве, мемы об австрийском генштабе и "решал", какой нации существовать, а какой – нет.

Россия пробует оказывать влияние на Запад – хотя разносит его на телевидении

По словам Андрея Юсова, целью интервью было донести голос Путина до глобального Запада. Конечно, это не удалось, все ведущие эксперты и политологи раскритиковали и высмеяли путинский спич. Но Россия будет пробовать делать это и в дальнейшем.

"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт того, что Россия и российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы пробовать влиять на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир, как бы они ни обзывали его в своих пропагандистских шоу, для них является критически важной", – добавил представитель ГУР.