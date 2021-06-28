Перші розділи – "святая святих": цікаве інтерв'ю зі співавтором Конституції Безсмертним
Джерело:24 канал
З Дня ухвалення Конституції України минуло вже чверть століття. Ніч на 28 червня 1996 року дотепер вважають вирішальною для України, адже саме тоді затверджували найголовніший документ – фундамент майбутнього.
Роман Безсмертний – один з авторів Конституції. Він розповів, як все відбувалось у 1996 році та сказав, що необхідно змінити у сучасному документі.
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Відповідальність та величезна надія
Конституція 1996 року. Якою вона була?
З роками фактаж забувається, але залишається емоція. Це крайня напруга і почуття відповідальності та величезної надії. Насправді це не просто слова, а глибокий зміст, адже до 28 червня постійно була тривога щодо того, чи буде Україна як держава взагалі. Була надія, що треба перейти цей рубікон і тривога зникне.
Скільки працювали над текстом основного закону?
Якщо брати робочу групу, а не офіційну, то це 4 місяці – і дні, і ночі, і вихідні. Такого не було, щоб були перерви. Це була постійна робота. В ці місяці працював і парламент, але цей колектив, який напрацював текст, залишався в роботі. Спочатку як не офіційний, а потім вже офіційний.
Роман Безсмертний є одним з авторів Конституції / Фото 24 каналу
Конституція – це будинок
Які ваші пропозиції увійшли до Конституції?
Там є цілі розділи і статті, над якими довелося працювати:
- 13 – 14 статті (про землю – 24 канал);
- весь, за невеликим винятком, розділ місцевого самоврядування;
- організація виконавчої влади на місцях;
- весь розділ Автономної Республіки Крим.
Чи необхідна Конституція державі для нормального існування?
Конституція – це фундамент. Вона вже дає відповідь на запитання: якими будуть стіни та дах?
Конституція – це ще не начиння. Це будинок, який треба облаштувати кімнатами, умовами життя. Однак це вже гарантія того, що будинок є. Яким він буде – це вже залежить від наступних поколінь.
Чи брали за основу Конституцій інших країн?
Ба більше, є цілі розділи, які увібрали в себе найпередовіші документи. Наприклад, Європейська декларація прав людини – вона в нашому розділі є майже повністю з невеликими доповненнями і адаптацією.
Є тези, які використані з дуже багатьох Конституцій світу.
4 місяці – це було не лише копирсання у власній історії. Це було ще й вивчення досвіду.
Наприкінці 1980 – 1990-х років Конституції приймали усі центральноєвропейські держави. Україна – остання із держав Радянського Союзу, яка прийняла свою Конституцію. Як мінімум 14 Конституцій уже було.
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Українська Конституція – переобтяжена
Чи добре, що не обрали варіант двопалатного парламенту?
Я вважаю, що має бути двопалатний парламент. Україна – надто велика держава з дуже акцентованими регіональними інтересами. Київ не завжди здатний їх абсорбувати.
Чого, на вашу думку, не вистачає сучасній Конституції України?
Я наполягаю на тому, що українська Конституція переобтяжена інституційними одиницями держави. Ці розділи треба мінімізувати, прибравши їх взагалі з Конституції.
Я наголошую – Конституція закладає принципи та цінності держави та права людини. Ось що важливо. Все інше – це одяг, який ви змінюєте кожного дня.
Пори року змінюються, людина росте. Конституція – це живий організм, тому ці змінні речі – колір, форма – вони мають бути за межею Конституції. Не гоже, щоб так було.
У Конституції є Офіс генпрокурора, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ. Однак там немає Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро.
Ті органи, які я назвав, не мають стосунку до прав людини, а інші – мають. Тобто ті – конституційні, а ті – позаконституційні. То або хай всі там будуть, або нічого.
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В державі повинна існувати постійна конституційна комісія, щоб вдосконалювати Конституцію. Це не Конституційний суд. Вона має аналізувати усі речі і давати на розгляд парламенту та пояснювати все.
Є статті, які треба вдосконалити
Які статті, на вашу думку, варто змінити?
Треба розглядати і пропонувати вдосконалення комплексу статей про місцеве самоврядування – це розділ "Парламент", "Президент", "Місцеве самоврядування та виконавча влада". Їх треба по-новому вивчати і вносити корективи.
Що стосується питань, пов'язаних з правами людини – їх треба вдосконалювати, адже там дуже багато "від совка".
Конституція приймалася в момент трансформації, там залишилось багато посттоталітарного, яке, на мою думку, є неприпустимим.
Я наголошую на тому, що це дуже серйозна робота. Не можна поспішати. Треба пояснювати людям, чому це робиться і як.
Якщо взяти українську Конституцію, то вступна частина – 1 і 2 розділ – це "святая святих". За ці речі торкатися можна тільки з чистою совістю, сумлінням і дуже глибоко віруючим людям. Часто в нас відбувається, що за Конституцію хапаються ті, хто не усвідомлює відповідальності. Це дуже небезпечна річ.