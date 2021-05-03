Перед королівським замком у Варшаві 3 травня пройшли урочистості з нагоди 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої. Для відзначення цієї події у столиці Польщі зібралися глави 5 держав, вони вже підписали спільну декларацію.

Міжнародних гостей перед королівським замком у Варшаві зустрів президент Польщі Анджей Дуда.

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Глави яких держав прибули до Варшави

Президент України Володимир Зеленський,

лідер Литви Гітанас Наусєда,

глава Латвії Егілс Левітс,

президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

Спільна декларація президентів

В Офісі Президента інформують, що лідери держав вже підписали спільну декларацію. У ній згадали досвід минулого, сучасні досягнення співпраці в регіоні, а також виклики майбутнього.

Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах,

– йдеться у декларації.

Президенти уточнили, що такими цінностями є свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. А також наголосили на тому, що Європа, що об'єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

Лідери держав відзначили, що солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Президенти 5 країн домовилися продовжувати співпрацю.

Що ще на порядку денному

спільна дискусія щодо майбутнього Європи;

двосторонні переговори Зеленського та Дуди та спільний брифінг опісля.

Зверніть увагу! Зеленський та Дуда провели телефонну розмову 24 лютого. Лідери держав обговорили ситуацію з коронавірусом та події на Донбасі. Візит українського президента до Варшави в Офісі Президента почали готувати ще у березні.