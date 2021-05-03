В Варшаве отмечают годовщину принятия Конституции: собрались лидеры 5 стран
Перед королевским замком в Варшаве 3 мая прошли торжества по случаю 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой. Для празднования этого события в столице Польши собрались главы 5 государств, они уже подписали совместную декларацию.
Источник:канцелярия президента Польши
Международных гостей перед королевским замком в Варшаве встретил президент Польши Анджей Дуда.
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Главы каких государств прибыли в Варшаву
- Президент Украины Владимир Зеленский,
- лидер Литвы Гитанас Науседа,
- глава Латвии Эгилс Левитс,
- президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Совместная декларация президентов
В Офисе Президента информируют, что лидеры государств уже подписали совместную декларацию. В ней вспомнили опыт прошлого, современные достижения сотрудничества в регионе, а также вызовы будущего.
Выражаем убеждение, что успех нашего общего наследия и общего дома, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах,
– говорится в декларации.
Президенты уточнили, что такими ценностями являются свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. А также отметили, что Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.
Лидеры государств отметили, что солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Президенты 5 стран договорились продолжать сотрудничество.
Что еще на повестке дня
- совместная дискуссия о будущем Европы;
- двусторонние переговоры Зеленского и Дуды и совместный брифинг после.
Что известно о первой Конституции Речи ПосполитойОна была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Ее считают одной из старейших в Европе. Но попытка внедрения положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками.
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