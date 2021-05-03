Перед королевским замком в Варшаве 3 мая прошли торжества по случаю 230-летия принятия первой Конституции Речи Посполитой. Для празднования этого события в столице Польши собрались главы 5 государств, они уже подписали совместную декларацию.

Международных гостей перед королевским замком в Варшаве встретил президент Польши Анджей Дуда.

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Главы каких государств прибыли в Варшаву

Президент Украины Владимир Зеленский,

лидер Литвы Гитанас Науседа,

глава Латвии Эгилс Левитс,

президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Совместная декларация президентов

В Офисе Президента информируют, что лидеры государств уже подписали совместную декларацию. В ней вспомнили опыт прошлого, современные достижения сотрудничества в регионе, а также вызовы будущего.

Выражаем убеждение, что успех нашего общего наследия и общего дома, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах,

– говорится в декларации.

Президенты уточнили, что такими ценностями являются свобода, суверенитет, территориальная целостность, демократия, верховенство права, равенство и солидарность. А также отметили, что Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

Лидеры государств отметили, что солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Президенты 5 стран договорились продолжать сотрудничество.

Что еще на повестке дня

совместная дискуссия о будущем Европы;

двусторонние переговоры Зеленского и Дуды и совместный брифинг после.

Обратите внимание! Зеленский и Дуда провели телефонный разговор 24 февраля. Лидеры государств обсудили ситуацию с коронавирусом и события на Донбассе. Визит украинского президента в Варшаву в Офисе Президента начали готовить еще в марте.