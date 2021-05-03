Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл в Польшу с рабочим визитом. Там украинский лидер примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши.

В Офисе Президента рассказали, что в Польше Зеленский также проведет встречи с президентом Анджеем Дудой и лидерами других государств.

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Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств,

– говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Варшаву в Офисе Президента начали готовить еще в марте.

Дуда прибудет в Украину

Польский лидер также уже запланировал визит в Киев.

В украинскую столицу Дуда прибудет на празднование Дня Независимости Украины.

Обратите внимание! Зеленский и Дуда провели телефонный разговор 24 февраля. Президенты обсудили ситуацию с коронавирусом и события на Донбассе.