Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом
Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл в Польшу с рабочим визитом. Там украинский лидер примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши.
Источник:телеграм Офиса Президента
В Офисе Президента рассказали, что в Польше Зеленский также проведет встречи с президентом Анджеем Дудой и лидерами других государств.
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Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств,
– говорится в сообщении.
Визит Зеленского в Варшаву в Офисе Президента начали готовить еще в марте.
Дуда прибудет в Украину
- Польский лидер также уже запланировал визит в Киев.
- В украинскую столицу Дуда прибудет на празднование Дня Независимости Украины.
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