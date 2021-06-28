Первые разделы – "святая святых": интересное интервью с соавтором Конституции Бессмертным

Со Дня принятия Конституции прошло уже четверть века. Ночь на 28 июня 1996 года до сих пор считают решающей для Украины, так как именно тогда утверждали самый главный документ – фундамент будущего.

Роман Бессмертный – один из авторов Конституции. Он рассказал, как все происходило в 1996 году, и сказал, что необходимо изменить в современном документе.

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Ответственность и огромная надежда

Конституция 1996 года. Какой она была?

С годами фактаж забывается, но остается эмоция. Это крайнее напряжение и чувство ответственности и огромной надежды. На самом деле это не просто слова, а глубокий смысл, потому что до 28 июня постоянно была тревога относительно того, будет ли Украина как государство вообще. Была надежда, что нужно перейти этот Рубикон и тревога исчезнет.

Сколько работали над текстом основного закона?

Если брать рабочую группу, а не официальную, то это 4 месяца и дни, и ночи, и выходные. Такого не было, чтобы были перерывы. Это была постоянная работа. В эти месяцы работал и парламент, но этот коллектив, который наработал текст, оставался в работе. Сначала как не официальный, а потом уже официальный.



Роман Бессмертный является одним из авторов Конституции / Фото 24 канала

Конституция – это дом

Какие ваши предложения вошли в Конституцию?

Там есть целые разделы и статьи, над которыми пришлось работать:

13 – 14 статьи (об землю – 24 канал);

весь, за небольшим исключением, раздел местного самоуправления;

организация исполнительной власти на местах;

весь раздел Автономной Республики Крым.

Необходима ли Конституция государству для нормального существования?

Конституция – это фундамент. Она уже дает ответ на вопрос: какими будут стены и крыша?

Конституция – это еще не утварь. Это дом, который нужно обустроить комнатами, условиями жизни. Каким он будет – это уже зависит от следующих поколений.

Брали ли за основу конституций других стран?

Более того, есть целые разделы, которые вобрали в себя самые передовые документы. Например, Европейская декларация прав человека – она в нашем разделе есть почти полностью с небольшими дополнениями и адаптацией.

Есть тезисы, которые использованы из очень многих Конституций мира.

4 месяца – это было не только копание в собственной истории. Это было еще и изучение опыта.

В конце 1980 – 1990-х годов Конституции принимали все центральноевропейские государства. Украина – последнее из государств Советского Союза, которое приняло свою Конституцию. Как минимум 14 Конституций уже было.

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Украинская Конституция – перегружена

Хорошо ли, что не выбрали вариант двухпалатного парламента?

Я считаю, что должен быть двухпалатный парламент. Украина – слишком большое государство с очень акцентированными региональными интересами. Киев не всегда способен их абсорбировать.

Чего, по вашему мнению, не хватает современной Конституции Украины?

Я настаиваю на том, что украинская Конституция перегружена институциональными единицами государства. Эти разделы надо минимизировать, убрав их вообще из Конституции.

Я подчеркиваю – Конституция закладывает принципы и ценности государства и права человека. Вот что важно. Все остальное – это одежда, которую вы меняете каждый день.

Времена года меняются, человек растет. Конституция – это живой организм, потому эти переменные вещи – цвет, форма – они должны быть за гранью Конституции. Не гоже, чтобы так было.

В Конституции есть Офис генпрокурора, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство иностранных дел. Однако там нет Государственного бюро расследований, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального антикоррупционного бюро.

Те органы, которые я назвал, не имеют отношения к правам человека, а другие – имеют. То есть те – конституционные, а те – внеконституционные. Так пускай либо все там будут, либо ничего.

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В государстве должна существовать постоянная конституционная комиссия, чтобы совершенствовать Конституцию. Это не Конституционный суд. Она должна анализировать все вещи, подавать на рассмотрение парламента и объяснять все.

Есть статьи, которые нужно усовершенствовать

Какие статьи, по вашему мнению, стоит изменить?

Нужно рассматривать и предлагать усовершенствование комплекса статей о местном самоуправлении – это раздел "Парламент", "Президент", "Местное самоуправление и исполнительная власть". Их надо по-новому изучать и вносить коррективы.

Что касается вопросов, связанных с правами человека, – их необходимо совершенствовать, так как там очень много "от совка".

Конституция принималась в момент трансформации, там осталось много посттоталитарного, которое, по моему мнению, недопустимо.

Я подчеркиваю, что это очень серьезная работа. Нельзя торопиться. Надо объяснять людям, почему это делается и как.

Если взять украинскую Конституцию, то вступительная часть – 1 и 2 раздел – это "святая святых". За эти вещи браться можно только с чистой совестью, моральной ответственностью и очень глубоко верующим людям. Часто у нас происходит так, что за Конституцию хватаются те, кто не осознает ответственности. Это очень опасная вещь.