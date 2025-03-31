Тегеран готує військову відповідь Трампу: куди здатні долетіти іранські ракети

Дональд Трамп пригрозив бомбардуванням Ірану у разі, якщо той не погодиться на нову угоду щодо ядерної зброї. Втім, у Тегерані й не думають зважати на ультиматуми американця. Після заяви президента США Іран привів у бойову готовність свої ракети і запевнив, що відповість на будь-яку атаку.

Тим часом у Defense Express проаналізували, які американські військові бази перебувають у зоні ураження іранською зброєю, передає 24 Канал.

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Що можуть уразити іранські ракети

Раніше Іран вже завдавав ударів по об'єктах США. У 2020 році він випустив 15 балістичних ракет по американській базі "Айн-аль-Асад" в Іраку у відповідь на ліквідацію командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані. Результати цієї атаки були спірні. Адже вона минулася для США 5 вирвами на території авіабази, де навіть не було засобів ПРО. Американці втратили один літак, деякі солдати отримали легкі контузії.

За кілька років – у жовтні 2024 року – Тереган показав, що може здійснити потужну ракетну атаку. Тоді по Ізраїлю було випущено 181 балістичну ракету на дальність понад 1000 кілометрів. Втім, і ця атака за результатами виявилася провальною.

В Ірану є потенціал атакувати на значно більші відстані. Так, Тегеран має невідому кількість балістичних ракет Ghadr-1 з дальністю польоту 2000 кілометрів, а також крилаті ракети Soumar з дальністю польоту до 2000 – 3000 кілометрів.

У зоні ризику є перебуває ціла низка американських баз у регіоні, зокрема в Іраку, у Саудівській Аравії, Кувейті та інших країн Перської затоки, а також у Туреччині. Втім, переважну частину з них не можна назвати ключовою для збройних сил США. Хіба, що за винятком авіабази Incirlik у Туреччині, де зберігається американська ядерна зброя, а також бази ВМС США у Бахрейні та Криті.

Додамо, що загалом США мають близько 750 баз у щонайменше 80 країнах світу.