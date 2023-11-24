Іран може передати Росії балістичні ракети: авіаційний експерт пояснив, чим вони особливі

В Білому домі висловили занепокоєння щодо можливого поглиблення співпраці Тегерана та Москви. Водночас Іран вже понад рік не передає балістичні ракети близького радіусу дії, про які мріють у Кремлі.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він не вважає, що між Іраном та Росією панує повне порозуміння.

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Що відомо про іранські ракети

Перші чутки про те, що країна-терористка може отримати іранські ракети Fateh-110 з'явилися ще в жовтні 2022 року, одночасно із наданням Москві "Шахедів". Однак пройшов рік, а до реалізації цих намірів справа поки що не дійшла.

Яку саме зброю може передати Іран Посадовець Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що Іран розглядає можливість надати Росії балістичні ракети Fateh-110 та ударні безпілотники Ababil, здатні вражати цілі на відстані до 350 та 100 кілометрів відповідно. Серед іншого, ця зброя потрапила в кадр іранських ЗМІ під час зустрічі Сєргєя Шойгу з іранськими силовиками у вересні 2023 року.

"Fateh-110 – це неприємні ракети. Але не зовсім зрозуміло, навіщо Ірану їх передавати", – запитав Криволап.

Лише 18 жовтня сплив термін санкцій Радбезу ООН проти Ірану щодо постачання ракетного озброєння. І цілком ймовірно, що в разі надання нової зброї Москві, Тегеран потрапить під нові санкції.

Що з ірансько-російськими відносинами

Багато оглядачів бачать Іран та Росію природними союзниками, які можуть ефективно співпрацювати у збройному виробництві. Це пов'язано з тим, що Росія має цінні для Ірану технології, тоді як Іран вміє випускати свою продукцію у великих кількостях, що погано вдається Росії.

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Однак, навіть із "флагманським" проєктом будівництва заводу "Шахедів" в Татарстані не все проходить гладко. Зокрема, очікувалося, що в угоду ввійде постачання Росією винищувачів Су-35 до Ірану, однак жодних повідомлень про це не надходило.

"(Між Тегераном та Москвою – 24 Канал) є якісь суперечності. Зараз Росія дійсно накопичує ресурси, й, можливо, іранські ракети їй би не завадили. Але так чи інакше, Україна все одно буде готуватися до максимальних значень, незалежно від того, чи отримає Росія іранські ракети, чи не отримає", – зазначив авіаційний експерт.

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