"Ближче, ніж будь-коли": Іран може виготовити ядерну зброю всього за тиждень

Іран наразі має достатньо потужностей, аби виготовити ядерну зброю усього за тиждень. Ба більше, для цього країна використала б лише 60% своїх запасів. Решту Іран міг би витратити на виготовлення шести боєголовок за один місяць.

Ці тривожні висновки опублікували у новому звіті Інституту науки і міжнародної безпеки (ISIS). Фахівці наголосили на найвищому рівні загрози з 1990 року.

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У документі зазначили, що країна "має більш ніж достатньо високозбагаченого урану (ВЗУ) для безпосереднього виготовлення ядерної бомби".

Звісно, це не єдиний компонент цього виду зброї, найважче дістати зазвичай саме його. Крім того, аналітики вважають, що "якби Іран захотів ще більше збагатити свій 60-відсотковий уран до 90-відсоткового збройового урану (ЗЗУ)... він міг би зробити це швидко".

Скільки ядерної зброї здатний виготовити Іран

"Виготовлення ядерної зброї в Ірані могло б зайняти лише тиждень. А використовуючи решту своїх запасів збагаченого урану, країна "могла б мати достатньо збройового урану для виготовлення шести боєголовок за один місяць, а після п'яти місяців виробництва збройового урану – для дванадцяти", – ідеться у звіті.

Водночас аналітики зазначили, що виготовлення самої зброї та систем для її транспортування зайняло б трохи більше часу, але теж не значно більше.

І враховуючи, що Іран не співпрацює з міжнародними ядерними інспекторами уже кілька років, дуже ймовірно, що світ вчасно не помітить цих "старань" і не зможе завадити Ірану.

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