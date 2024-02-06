"Ближе, чем когда-либо": Иран может изготовить ядерное оружие всего за неделю

Иран сейчас имеет достаточно мощностей, чтобы изготовить ядерное оружие всего за неделю. Более того, для этого страна использовала бы только 60% своих запасов. Остальное Иран мог бы потратить на изготовление шести боеголовок за один месяц.

Эти тревожные выводы опубликовали в новом отчете Института науки и международной безопасности (ISIS). Специалисты отметили самый высокий уровень угрозы с 1990 года.

Смотрите также После разжигания конфликтов на Ближнем Востоке: Иран пытается избежать войны с США, – NYT

В документе отметили, что страна "имеет более чем достаточно высокообогащенного урана (ВЗУ) для непосредственного изготовления ядерной бомбы".

Конечно, это не единственный компонент этого вида оружия, труднее всего достать обычно именно его. Кроме того, аналитики считают, что "если бы Иран захотел еще больше обогатить свой 60-процентный уран до 90-процентного оружейного урана (ОЗУ)... он мог бы сделать это быстро".

Сколько ядерного оружия способен изготовить Иран

"Изготовление ядерного оружия в Иране могло бы занять всего неделю. А используя остальные свои запасы обогащенного урана, страна "могла бы иметь достаточно оружейного урана для изготовления шести боеголовок за один месяц, а после пяти месяцев производства оружейного урана – для двенадцати", – говорится в отчете.

В то же время аналитики отметили, что изготовление самого оружия и систем для его транспортировки заняло бы немного больше времени, но тоже не значительно больше.

И учитывая, что Иран не сотрудничает с международными ядерными инспекторами уже несколько лет, очень вероятно, что мир вовремя не заметит этих "стараний" и не сможет помешать Ирану.

Советуем прочитать Между кнутом и пряником: когда Иран получит ядерную бомбу и как будет реагировать Израиль

Больше о потенциальной угрозе