Ранее в результате атаки беспилотников на базу в Иордании погибли трое американских военных. Президент США Джозеф Байден отметил, что за это несут ответственность группировки, лояльные Тегерану.

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Готовятся к ответному удару

Как сообщает NYT, Президент Ирана, министр иностранных дел, начальник Вооруженных сил и два помощника верховного лидера страны также обсуждали, как действовать в случае "ответа США". Итогом заседания совета был план, который передали верховному лидеру.

Лидер Ирана Али Хаменеи приказал правительству избегать прямой войны с Соединенными Штатами и "отдалить Иран" от действий боевиков, которые убили американцев в Иордании. В то же время он призвал готовиться нанести ответный удар, если США атакуют Иран.

Для репрессивного, очень непопулярного правительства, которое уже борется со слабой экономикой, вспышками массового протеста и терроризмом, прямой конфликт с Соединенными Штатами рискует не только смертью и разрушением в Иране. Это может угрожать власти теократического режима,

– говорится в материале NYT.

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами на конференции в Тегеране заявил, что "в эти дни он слышит много ненужных угроз со стороны США и готов отвечать в случае удара".

Мы говорим им, что вы испытали нас на поле боя, и мы испытали вас. Мы не оставим ни одну угрозу без ответа. Хотя мы не стремимся к войне, мы также не боимся и не убегаем от войны,

– заявил генерал Хоссейн Салами на конференции в Тегеране.

Однако Хаменеи заявил близкому окружению, что он выступает против войны с США, потому что "сохранение власти исламского режима является наивысшим приоритетом". По его словам, война отвлечет внимание мира от гуманитарной катастрофы в Газе.

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