Наибольшую угрозу от иранской ядерной программы сегодня испытывает Израиль. Тегеран считает еврейское государство своим заклятым врагом и неоднократно угрожал ему уничтожением. До этого времени, Иран имел возможность атаковать Израиль благодаря собственным прокси-силам в Секторе Газа, однако после получения ядерных боеголовок, ситуация может существенно обостриться. 24 Канал проанализировал, какой может быть реакция Израиля и действительно ли Иран уже приблизился к созданию ядерных боеголовок.

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Иран обогащает уран до оружейного уровня

Агентство ООН по ядерному контролю – МАГАТЭ, во время очередной проверки одного из иранских заводов, обнаружило частицы урана, обогащенного до 83,7%, что всего на несколько процентов отстает от уровня, необходимого для создания первых образцов ядерного оружия. Иран любые обвинения отвергает и подчеркивает, что подобные "скачки" возможны даже при обогащении урана для гражданских целей.



Спутниковый снимок завода по обогащению урана в иранском Фордо / Фото AP

Обратите внимание! Обычно для гражданского использования максимальным уровнем обогащения является уран чистотой до 60%, в то же время для создания ядерного оружия используют уран обогащенный почти на 90%.



В МАГАТЭ подтверждают, что "скачки" этих показателей, о которых говорит Иран, действительно могут произойти, однако у агентства все еще есть остается много вопросов, например, относительно больших запасов урана, который на сегодня уже имеет Иран. На ядерных объектах Ирана хранится около 3,7 тысячи килограммов урана, обогащенного на 60% или ниже.

Согласно терминологии МАГАТЭ, имея около 42 килограммов урана, обогащенного на 60%, "нельзя исключать возможность изготовления взрывного устройства", ведь его можно быстро приблизить к уровню в 90%. Однако эксперты отмечают, что для создания одной боеголовки понадобилось бы около 55 килограммов, ведь часть материала теряется во время процесса обогащения. Так или иначе, Иран имеет достаточные запасы урана и постоянно их увеличивает, несмотря на все предостережения со стороны МАГАТЭ.

Несмотря на все заверения Ирана, Соединенные Штаты крайне обеспокоены отчетом МАГАТЭ. Представитель Пентагона Колин Кал заявил, что Иран мог бы изготовить достаточно материалов для создания ядерной бомбы "примерно за 12 дней". Он подчеркнул, что во время действия так называемого "ядерного соглашения", Иран имел ограничения на своих ядерных объектах, а США тогда оценивали путь Тегерана к созданию ядерного оружия в 12 месяцев. В конце концов, помимо обвинений и угроз в сторону Ирана, США намекают на возможности возвращения к ядерному соглашению.

Я думаю, что все еще существует мнение, что если вы сможете решить этот вопрос дипломатическим путем и вернуть ограничения на их ядерную программу, то это лучше, чем другие варианты. Но сейчас СВПД (дословно – Совместный всеобъемлющий план действий по ядерному соглашению с Ираном, – 24 Канал) находится в состоянии заморозки,

– подчеркнул Колин Кал.

Как ядерное оружие Ирана может изменить баланс сил в регионе

Наибольшую угрозу от иранской ядерной программы сегодня испытывают ближайшие соседи, у которых с Тегераном достаточно напряженные отношения. Наличие ядерного оружия у одной из стран региона существенно изменяет баланс сил и фактически открывает ящик Пандоры, после чего Ближний Восток ожидает гонка вооружений, или же прямое военное столкновение между странами региона и Ираном.

Скорее всего, это спровоцирует ограниченный вооруженный конфликт с Израилем и его союзниками, возможно даже Саудовской Аравией. В долгосрочной перспективе это может вызвать бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ведь другие страны также захотят ее иметь, чтобы сбалансировать силы в регионе,

– объясняет эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса в комментарии 24 Каналу.

Впрочем, больше всех опасность чувствует Израиль, ведь Иран называет эту страну одним из своих главных врагов и прямо угрожает израильтянам уничтожением. На сегодня, Израиль подвергается постоянным атакам от террористической группировки ХАМАС, которая базируется в Секторе Газа и, по информации Израиля, напрямую финансируется и вооружается иранским правительством. Борьба израильской армии с ХАМАС уже стала для многих местных жителей обыденностью, однако наличие у Ирана ядерного оружия несет уже прямую экзистенциальную угрозу для существования государства.

Израиль может только замедлять ядерную программу Ирана благодаря точечным ударам по ядерным объектам. Чтобы полностью решить этот вопрос, понадобятся либо массированные ракетные обстрелы этих объектов, либо прямое военное вторжение в Иран. Израиль самостоятельно не способен это сделать, понадобилась бы помощь союзников,

– подчеркнул Илия Куса.



Израиль уже бил по производству центрифуг для обогащения урана, Иран 2021 / Фото AP

Будет ли Израиль бить по иранским ядерным объектам

Обратите внимание! Вооруженные силы Израиля обычно используют силовой метод, чтобы ослабить ядерные возможности Ирана. Израильские истребители или дроны неоднократно наносили удары по ядерным объектам Ирана или ликвидировали ученых, причастных к ядерной программе Ирана.



Впоследствии, в 2012 году Израиль приостановил свои атаки против Ирана, а в 2015 году США удалось подписать с Ираном ядерное соглашение. Однако как только договоренности были разрушены, Израиль возобновил военные операции против Ирана.

В западных СМИ также появилась информация, что Израиль хочет ударить по ядерным объектам Ирана до того, как они получат системы ПВО С-400 от России. Кремль пока прямо не заявлял, что готовится к передаче этих систем Ирану, но судя по закупкам россиянами иранских дронов-камикадзе, о подобных поставках вряд ли будет объявлено публично.

Чем дольше вы ждете, тем сложнее становится. Мы ждали очень долго. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие,

– сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На фоне новых угроз, в Израиль приезжал генерал США Марк Милли, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество, целью которого является отказ Ирана от ядерного оружия. Детали встречи не разглашали, но пресс-секретарь Милли подчеркнул, что сторонами поднимались вопросы региональной безопасности и координации между странами для защиты от угроз со стороны Ирана.



Начальника штаба ЦАХАЛа Герци Галеви (слева), министр обороны Йоав Галант (второй слева) ведут переговоры с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов США / фото GPO

Вероятно, США и Израиль готовят совместную военную операцию, чтобы отсрочить создание Тегераном ядерного оружия. С другой стороны, целью визита Милли может быть сдерживание Израиля от радикальных действий, как это делали США в 2012, ведь в этом вопросе еще остается узкое окно для дипломатического урегулирования.

США усиливают санкционное давление на Иран

Пока над Ираном сохраняется определенная "ядерная неопределенность", США прибегают к своему главному методу давления – санкциям. На этот раз очередному удару подверглась торговля нефтью. США ввели санкции против около десятка компаний, которые занимались транспортировкой и продажей иранских нефтепродуктов. Кроме того, Государственный департамент США заблокировал работу 20 судов, принадлежащих подсанкционным компаниям.

При этом абсолютное большинство этих компаний являются иностранными, то есть не подчинены Ирану напрямую. Санкции США коснулись, кроме иранских компаний, двух китайских фирм и одной из Вьетнама и ОАЭ. Всех их обвиняют в помощи Тегерану, ведь продажа иранской нефти уже давно либо заблокирована, либо ограничена из-за западных санкций. Впрочем, долгое время Иран пытался зарабатывать на нефти через так называемый "теневой флот".

Как Иран боролся с санкциями США В течение многих лет Иран пытался помешать финансовой изоляции со стороны США и уничтожению собственной экономики. Для этого Тегеран создал целый лабиринт подставных компаний и иностранных банков, включая даже финансовые учреждения в США и Европе, позволяющие иранским компаниям уклоняться от международного контроля для ведения бизнеса.



Долгое время это позволяло Ирану держать свою экономику на плаву, продолжать торговлю подсанкционной нефтью и получать достаточно высокую прибыль. Впрочем, судя по всему, американцы знают об этой сети, или же умеют хорошо искать. На фоне растущей ядерной угрозы под новые санкции отправились всего с десяток компаний. Однако, скорее всего, это был предупредительный выстрел со стороны США, чтобы склонить Иран к возвращению за стол переговоров. Вашингтон таким образом намекнул, что под ограничения может попасть весь "теневой флот" Ирана.

Могут ли обновить ядерное соглашение с Ираном

Ажиотаж вокруг ядерной программы Ирана в очередной раз поднимает вопрос о необходимости возвращения к "Общему всеобъемлющему плану действий", или просто ядерному соглашению, которое еще в 2015 году было подписано между пятью постоянными членами Совбеза ООН: США, Китаем, Россией, Францией, Великобританией, Германией, а также Евросоюзом и Ираном.

Настоящий договор налагал определенные ограничения на ядерную программу Ирана, в обмен на облегчение санкционного давления со стороны Совбеза ООН, ЕС и США.



Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, 2018 / Фото AFP

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения, обвинив Тегеран в том, что они продолжают ядерные разработки, несмотря на все договоренности. Впоследствии оппоненты Трампа в США начали обвинять экс-президента в необдуманном решении, которое привело к тому, что Иран сегодня как никогда близок к созданию ядерного оружия.

Администрация Джо Байдена пыталась возобновить переговоры по поводу ядерного соглашения, вместо этого Тегеран отказывался возвращаться к договоренностям от 2015 года, даже несмотря на то, что ЕС обещал компенсировать Ирану все финансовые убытки, которые страна получила после выхода Трампа из соглашения и введения новых санкций.

Однако ООН серьезно нацелена на то, чтобы возобновить ядерное соглашение. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Тегеран с официальным визитом по приглашению председателя Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами. Кроме дискуссий о "случайном" чрезмерном обогащении урана, целью визита назвали переговоры о возвращении Ирана в СВПД. Во время пресс-конференции Гросси заявил, что обсудил с иранской стороной вопрос технического и научного сотрудничества, которое должно было бы дать дополнительный толчок для возрождения ядерного соглашения.

Благодаря конструктивным дискуссиям, которые мы ведем сейчас, и хорошим договоренностям, я уверен, мы проложим путь к важным соглашениям,

– заявил глава МАГАТЭ.



МАГАТЭ стремится возобновить ядерное соглашение с Ираном / Фото AP

Государственные СМИ Ирана довольно положительно оценили визит главы МАГАТЭ. Иранские чиновники, при этом, сделали из себя жертву – якобы они решили ограничить действие СВПД из-за того, что другие стороны этого соглашения отказались выполнять свои обязательства и лишь усиливали санкционное давление на Иран. Впрочем, судя по результатам поездки Рафаэля Гросси, шансы на то, что ядерное соглашение все же будет возобновлено, до сих пор остаются, ведь стороны пообещали продолжить дальнейшее сотрудничество.

Между эскалацией и новым соглашением

В конце концов, Соединенные Штаты, даже в своих обвинениях в сторону Ирана, включают также заявления о необходимости возвращения к ядерному соглашению. Следовательно, именно такую цель преследует Вашингтон и союзники. Очевидно, что любая война на Ближнем Востоке никому не нужна. Вероятно, следует ожидать возобновления публичных дискуссий по СВПД. Иран также осознает, что, имея тяжелую экономическую и политическую ситуацию внутри страны, он вряд ли будет способен вести масштабные боевые действия – это было бы слишком рискованно для действующего политического режима.

Впрочем, ожидать, что Иран полностью свернет свою ядерную программу тоже не стоит. Скорее всего, Тегеран продолжит разработки ядерного оружия, но пристальный контроль со стороны международных организаций и обещания Запада вывести Иран из "клуба изолированных государств" позволят существенно замедлить этот процесс.

Очевидно, Запад хотел бы смены политического режима в Иране, однако пока это сложно осуществить, а естественная смена режима, с течением времени, может полностью снять проблему иранской ядерной программы с повестки дня.