Іран приховує імена причетних до катастрофи з літаком МАУ

В Офісі генпрокурора заявили, що іранська сторона приховує імена й посади обвинувачених осіб у справі щодо збиття літака МАУ PS752. Жертвами трагедії стали 176 людей.

Заступник Офісу генпрокурора Максим Якубовський зустрівся з родичами загиблих в авіакатастрофі громадян України. Темою розмови став стан досудового розслідування.

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В Офісі генпрокурора повідомили, що упродовж 2 років українська сторона відправила 26 міжнародних запитів до іноземних країн. Водночас Іран фактично ігнорує українські запити про міжнародну правову допомогу.

Зокрема, іранська сторона вкотре порушила свою обіцянку. Зокрема, не надала можливість українським прокурорам ознайомитися з матеріалами іранської кримінальної справи. Її вже скерували до суду.

Ретельно приховуються імена і посади обвинувачених осіб та дії, які інкримінуються кожному з них. Втім, я хочу запевнити, що ми рухаємося вперед у нашому кримінальному провадженні,

– заявив Якубовський.

Він наголосив, що Україна – не сама на цьому шляху. Надійними партнерками були й залишаються Канада, Велика Британія та Швеція.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Літак МАУ збили 8 січня 2020 року у повітряному просторі Ірану.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Не врятувався ніхто.

У жовтні 2020 року у МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Мовилося, що Тегеран готовий виплатити компенсації рідним загиблих.

Ще у грудні 2020 року Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак уразила зенітна ракета.

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