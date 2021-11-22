У Міністерстві закордонних справ пояснили, що наразі направлені українською стороною запити про міжнародну правову допомогу в справі не виконані у повному обсязі.

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Ба більше, Іран не надав нашій державі запитувані документи та низку даних.

У зв'язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт,
– зазначили у МЗС.

Українські дипломати закликали Іран "виконати свої зобов'язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам".

"Наша мета залишається незмінною – встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – додали у Міністерстві закордонних справ України.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко


Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу