У Міністерстві закордонних справ пояснили, що наразі направлені українською стороною запити про міжнародну правову допомогу в справі не виконані у повному обсязі.
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Ба більше, Іран не надав нашій державі запитувані документи та низку даних.
У зв'язку з цим вважаємо недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт,
– зазначили у МЗС.
Українські дипломати закликали Іран "виконати свої зобов'язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам".
"Наша мета залишається незмінною – встановлення істини та притягнення винних до відповідальності", – додали у Міністерстві закордонних справ України.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.