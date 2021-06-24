В МЗС України наголосили, що документ підтверджує позицію Києва. У дипвідомтві кажуть, що вимагатимуть притягнення винних до відповідальності.

До теми Україна не відкидає ознак воєнного злочину щодо катастрофи МАУ в Ірані

Ключові моменти звіту канадських експертів

Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору та не повідомив авіакомпанії про ризики.

Оператор протиракетної установки ТОР 1М свідомо вчинив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб. Це призвело до збиття літака.

правил ведення бойових стрільб. Це призвело до збиття літака. Військове командування Ірану не вчинило належних дій з метою недопущення порушень з боку оператора ракетного підрозділу, порядку бойового чергування та несанкціонованого запуску ракет.

Іран здійснив низку кроків, спрямованих на приховування справжніх обставин катастрофи.

Іран пробує звести все до "помилкових" дій оператора

Експерти наголосили, що технічний звіт, який представив Тегеран, не встановлював весь ланцюг подій.

Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики!

– зазначили в МЗС України

Київ продовжує наполягати: у Тегерані мають вжити заходів, аби не допустити подібних трагедій у майбутньому. Якщо цього не відбудеться, то жодна країна не може бути впевнена у безпеці іранського повітряного простору.

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Коротко про авіатрощу літака МАУ в Тегерані

Літак МАУ збили двома ракетами над Тегераном 8 січня 2020 року. Загинули 176 людей.

У грудні 2020 року Тегеран передав звіт, у якому мовилось, що причиною трагедії став саме людський фактор.

У травні 2021 Канада визнала події в Тегерані терактом.

Авіакатастрофа літака МАУ в Тегерані / Інфографіка 24 каналу