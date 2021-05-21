Про рішення канадського суду стало відомо 20 травня. Його ухвалювали за позовом родичів загиблих громадян Канади, яких у тому літаку було 57.
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Збиття українського літака в Ірані – теракт: рішення суду в Канаді
Суддя Едвард Белобаба верховного суду Онтаріо озвучив рішення у справі за позовом чотирьох родичів загиблих у літаку МАУ канадців (таких загалом було 57). Він опирався на висновки експертів, а саме:
- Представники "Корпусу вартових Ісламської революції" знали, що рейс PS752 був цивільним, і "навмисно збили його з наміром знищити".
- Можна стверджувати "на основі балансу ймовірностей, що ракетні удари по рейсу PS752 були навмисними".
Суддя ухвалив рішення проти Ірану із таким формулюванням:
- "Позивачі довели, що збиття відповідачами рейсу PS752 було терористичним актом і є терористичною діяльністю".
Судове рішення передали владі Ірану. Однак представники країни у цьому судовому процесі взагалі не брали участь, а отже й не надали аргументів на свій захист.
Коротко про катастрофу МАУ в Ірані
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ. У ніч на 8 січня 2020 року його збили – невдовзі після зльоту. На борту були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, загинули всі.
- 5 січня 2021 року Тегеран передав Києву звіт щодо катастрофи. Там визнали провину – літак збили з зенітно-ракетного комплексу армії цієї країни. Однак трагедію назвали випадковістю.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав іранський документ "цинічною спробою приховати істинні причини". Секретар РНБО Олексій Данілов також вважає, що Іран навмисно збив літак МАУ.
Що слід пам'ятати про трагедію з літаком МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Нагадаємо, 30 квітня Україна подала зауваження до звіту Ірану про катастрофу літака МАУ