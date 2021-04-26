Іранська влада від початку знала причину катастрофи літака Міжнародних авіаліній України у січні 2020 року. Однак перші 3 дні Тегеран навмисно приховував її.

У видання опинився запис розмови міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфо з іранським журналістом Саїдом Лейлазом. На записі чиновник говорить про те, що озвучена ним інформація не для публікації.

До теми Україна не повірить будь-якій озвученій, але не підтвердженій версії, – МЗС про катастрофу МАУ

Що було у записі з іранським міністром

Заріф стверджує, що його роль як члена уряду Ірану є досить умовною. Все тому, що позиція МЗС залежить виключно від верховного лідера і Корпусу вартових ісламської революції.

У контексті катастрофи МАУ він заявив, що КВІР відразу знав про те, що літак збили двома ракетами класу "земля – повітря". Водночас визнали це лише через 3 дні. За словами Заріфа, на засіданні Ради нацбезпеки Ірану він заявив, що світ вимагає пояснення катастрофи.

Очільник МЗС заявив, що військове керівництво змусило його опублікувати твіт про те, що інформація про атаку ракетами нібито не відповідає дійсності. У плівках Заріф стверджує, що просив сказати йому правду про те, чи дійсно іранська ракета влучила в український літак.

Вони відреагували на мої слова так, ніби я заперечував існування Бога,

– зізнався Заріф.

Головне про катастрофу МАУ



Головне про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу