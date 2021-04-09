У Міністерстві закордонних справ заявили, що іранська сторона маніпулює, стверджуючи, що надала пояснення причин катастрофи літака МАУ в січні 2020 року. Україна не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію трагедії.

МЗС України звернуло увагу на коментарі представників закордонного відомства Ірану щодо авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерану.

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Іран вдається до маніпуляцій

У міністерстві зазначили, щоб замість того, аби взяти до уваги об'єктивні зауваження, що ґрунтуються на міжнародному досвіді розслідування авіакатастроф, іранська сторона вдалася до безвідповідальних звинувачень у неконструктивності української сторони.

У МЗС наголосили, що іранська сторона маніпулює, коли каже, що під час 2 раундів переговорів були надані пояснення щодо причин катастрофи.

Іран наполягає на версії людської помилки як єдиній правильній. Водночас відсутній аналіз причин і ланцюга подій, що призвели до неї, якщо така помилка дійсно стала фатальною,

– заявили у відомстві.

Та додали, що це викликало справедливе обурення і розчарування української сторони.

Україна готова до співпраці та не вірить будь-яким версіям

Українська сторона також висловила готовність до конструктивної співпраці з Іраном. Однак наголосила, що не прийме на віру будь-яку озвучену, але не підтверджену реальними доказами, версію збиття українського літака.

"Іран всіма силами намагається просунути вигідну для себе версію про людську помилку, і що дивує, навіть не намагається проаналізувати причини, які призвели до фатальної помилки", – додали у МЗС.

А це означає, що правильні висновки не зроблять, а така ситуація може повторитися.

Іран порушує й інші міжнародні зобов'язання

Іншим прикладом невиконання Іраном своїх міжнародно-правових зобов'язань став низький рівень співробітництва між слідчими й правоохоронними органами в рамках Договору про надання взаємної правової допомоги в цивільних та кримінальних справах між Україною та Іраном.

Зокрема, зі ЗМІ Україна дізналась про 10 людей, яким пред'явили звинувачення у зв'язку зі збиттям українського літака. Іран не повідомив про це українську сторону.

Крім того, там досі не надали Україні левову частину матеріалів, зокрема факти та докази, хоча обіцяли це зробити ще пів року тому.

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Коротко про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу