10 обвинувачених в катастрофі МАУ: у МЗС заявляють, що не знають жодного імені
Днями Іран заявив, що 10 особам, причетним до збиття українського літака, висунули обвинувачення. У МЗС сумніваються щодо правдивості цієї інформації.
Джерело:24 канал
"Інформаційні зливи", що тиражуються в іранських ЗМІ, часто, на жаль, не підтверджуються. Про це заступник міністра МЗС Євген Єнін заявив в ефірі одного з телеканалів.
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Заступник міністра МЗС наголошує: наразі Україні офіційно не повідомили жодного імені "обвинувачених". Іран не передав жодних деталей справи.
На превеликий жаль, з цих 10 осіб, яким начебто пред'явлено обвинувачення, українська сторона не знає жодного конкретного імені. Іран не передав нам жодних деталей, відповідно, ми не можемо знати, чи це ті особи, які причетні до катастрофи,
– сказав Єнін.
Єнін додав, що українська сторона неодноразово закликала Іран до більшої прозорості у розслідуванні та у кримінально-правовому переслідуванні причетних до катастрофи літака МАУ.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня 2020 року в Ірані.
- Пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Іранська сторона заявила, що готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ.
- Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи.
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