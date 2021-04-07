На днях Иран заявил, что 10 лицам, причастным к сбитию украинского самолета, предъявили обвинения. В МИД сомневаются в правдивости этой информации.

"Информационные ливни", которые тиражируются в иранских СМИ, зачастую, к сожалению, не подтверждаются. Об этом заместитель министра МИД Евгений Енин заявил в эфире одного из телеканалов.

Важно Украина готова занять более жесткую позицию по Ирану, – Кулеба о катастрофе МАУ

Что говорят в МИД о "наказании для 10 человек"

Заместитель министра МИД подчеркивает: пока Украине официально не сообщили ни одного имени "обвиняемых". Иран не передал никаких деталей дела.

К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, те ли это лица, которые причастны к катастрофе,

– сказал Енин.

Енин добавил, что украинская сторона неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к катастрофе самолета МАУ.

Важно! На днях иранское государственное издание ISNA сообщило о выдвижении обвинений 10 должностным лицам Ирана в деле о катастрофе самолета МАУ. Дела этих людей якобы будут рассматриваться в судах.



Коротко об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала