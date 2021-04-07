10 обвиняемых в катастрофе МАУ: в МИД заявляют, что не знают ни одного имени
На днях Иран заявил, что 10 лицам, причастным к сбитию украинского самолета, предъявили обвинения. В МИД сомневаются в правдивости этой информации.
Источник:24 канал
"Информационные ливни", которые тиражируются в иранских СМИ, зачастую, к сожалению, не подтверждаются. Об этом заместитель министра МИД Евгений Енин заявил в эфире одного из телеканалов.
Важно Украина готова занять более жесткую позицию по Ирану, – Кулеба о катастрофе МАУ
Что говорят в МИД о "наказании для 10 человек"
Заместитель министра МИД подчеркивает: пока Украине официально не сообщили ни одного имени "обвиняемых". Иран не передал никаких деталей дела.
К большому сожалению, из этих 10 человек, которым якобы предъявлено обвинение, украинская сторона не знает ни одного конкретного имени. Иран не передал нам никаких деталей, соответственно, мы не можем знать, те ли это лица, которые причастны к катастрофе,
– сказал Енин.
Енин добавил, что украинская сторона неоднократно призывала Иран к большей прозрачности в расследовании и в уголовно-правовом преследовании причастных к катастрофе самолета МАУ.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января 2020 года в Иране.
- Пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Иранская сторона заявила, что готова взять на себя ответственность за сбивание самолета МАУ.
- Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 года Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе.
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