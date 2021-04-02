Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в деле авикатастрофы МАУ Украина намерена занять более жесткую позицию в отношении Ирана. Вместе с другими странами, которых коснулась трагедия, она может создать проблемы для иранской стороны, чтобы мотивировать занять честную позицию.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы всех виновных в авиакатастрофе наказали. Как он заявил, представители Ирана пытаются избежать ответственности и "найти козла отпущения".

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По словам Кулебы, поскольку Иран пока не добился справедливости в расследовании катастрофы МАУ, украинские представители готовы занять более жесткую позицию. Он заявил, что пока они вместе с другими странами рассматривают меры "для создания проблем для Ирана".

Все это необходимо для того, чтобы мотивировать страну занять честную позицию по делу.

Расследование должно продолжаться. Мы не остановимся, пока справедливость не победит в этой трагической истории,

– заявил Кулеба.

Обратите внимание! Украина будет требовать, чтобы Иран продолжил расследование авиакатастрофы самолета МАУ. Причиной является то, что обнародованный Тегераном отчет не дает ответа на многие вопросы.

К теме Циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы МАУ, – Кулеба об отчете Ирана

Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Катастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

Во время этого на борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Лишь 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет об авиакатастрофе.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что власти Ирана отказываются называть Украине лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала