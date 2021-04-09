Украина не поверит какой-либо озвученной, но не подтвержденной версии, – МИД о катастрофе МАУ
В Министерстве иностранных дел заявили, что иранская сторона манипулирует, утверждая, что дала объяснение причин катастрофы самолета МАУ в январе 2020 года. Украина не примет на веру какую-либо озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами версию трагедии.
Источник:МЗС України
МИД Украины обратил внимание на комментарии представителей зарубежного ведомства Ирана относительно авиакатастрофы самолета МАУ возле Тегерана.
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Иран прибегает к манипуляциям
В министерстве отметили, чтобы вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны.
В МИД подчеркнули, что иранская сторона манипулирует, когда говорит, что во время 2 раундов переговоров были даны пояснения относительно причин катастрофы.
Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единственной правильной. В то же время отсутствует анализ причин и цепи событий, приведших к ней, если такая ошибка действительно стала фатальной,
– заявили в ведомстве.
И добавили, что это вызвало справедливое возмущение и разочарование украинской стороны.
Украина готова к сотрудничеству и не верит любым версиям
Украинская сторона также выразила готовность к конструктивному сотрудничеству с Ираном. Однако подчеркнула, что не примет на веру какую-либо озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами, версию сбития украинского самолета.
"Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, и что удивляет, даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке", – добавили в МИД.
А это значит, что правильные выводы не сделают, а такая ситуация может повториться.
Иран нарушает и другие международные обязательства
Другим примером невыполнения Ираном своих международно-правовых обязательств стал низкий уровень сотрудничества между следственными и правоохранительными органами в рамках Договора о предоставлении взаимной правовой помощи в гражданских и уголовных делах между Украиной и Ираном.
В частности, из СМИ Украина узнала о 10 людях, которым предъявили обвинения в связи с сбитием украинского самолета. Иран не уведомил об этом украинскую сторону.
Кроме того, там до сих пор не предоставили Украине львиную часть материалов, в частности факты и доказательства, хотя обещали это сделать еще полгода назад.
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Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное
- Пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января 2020 года в Иране. Он потерпел катастрофу в результате поражения зенитной ракетой.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выжить не удалось никому.
- Иранская сторона заявила, что готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Тегеран также пообещал выплаты компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе.
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