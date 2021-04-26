Иран умышленно скрывал причину катастрофы МАУ: есть новые доказательства
Иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года. Однако первые 3 дня Тегеран намеренно скрывал ее.
Источник:The New York Times
У издания оказалась запись разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифо с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи чиновник говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.
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Что было в записи с иранским министром
Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной. Все потому, что позиция МИД зависит исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.
В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля – воздух". В то же время признали это только через 3 дня. По словам Зарифа, на заседании Совета нацбезопасности Ирана он заявил, что мир требует объяснения катастрофы.
Глава МИД заявил, что военное руководство заставило его опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. В пленках Зариф утверждает, что просил сказать ему правду о том, действительно ли иранская ракета попала в украинский самолет.
Они отреагировали на мои слова так, будто я отрицал существование Бога,
– признался Зариф.
Главное о катастрофе МАУ
- Пассажирский самолет МАУ сбили 8 января 2020 года в Иране зенитной ракетой.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Выжить не удалось никому.
- 5 января 2021 года Тегеран передал Киеву технический отчет по катастрофе. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился им и назвал документ "циничной попыткой скрыть истинные причины". Все потому, что расследование происходило с нарушениями международных правил.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Иран намеренно сбил самолет МАУ. Он якобы хотел положить конец военной эскалации США.
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