Иранская власть с самого начала знала причину катастрофы самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года. Однако первые 3 дня Тегеран намеренно скрывал ее.

У издания оказалась запись разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифо с иранским журналистом Саидом Лейлазом. На записи чиновник говорит о том, что озвученная им информация не для публикации.

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Что было в записи с иранским министром

Зариф утверждает, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной. Все потому, что позиция МИД зависит исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

В контексте катастрофы МАУ он заявил, что КСИР сразу знал о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля – воздух". В то же время признали это только через 3 дня. По словам Зарифа, на заседании Совета нацбезопасности Ирана он заявил, что мир требует объяснения катастрофы.

Глава МИД заявил, что военное руководство заставило его опубликовать твит о том, что информация об атаке ракетами якобы не соответствует действительности. В пленках Зариф утверждает, что просил сказать ему правду о том, действительно ли иранская ракета попала в украинский самолет.

Они отреагировали на мои слова так, будто я отрицал существование Бога,

– признался Зариф.

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