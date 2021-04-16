Это была преднамеренная атака Ирана, – Данилов о катастрофе МАУ
Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины". Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.
Источник:Globe and Mail
Ракету выпустили специально, – Данилов
Иран мог намеренно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Такое мнение секретарь Совета нацбезопасности и обороны выразил в интервью.
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Данилов отметил, что катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.
Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, – достаточно удивляет,
– сказал секратаря СНБО.
Он добавил: "Это было намеренно. Это была сознательная атака".
Главное об авиакатастрофе МАУ
- Пассажирский самолет украинской авиакомпании МАУ упал 8 января 2020 года в небе над Тегераном. Его сбили зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Иранская сторона заявила, что готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ и пообещала выплатить компенсации семьям погибших.
- 5 января 2021 года Тегеран передал Украине технический отчет по катастрофе.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился ним и назвал документ "циничной попыткой скрыть истинные причины". Все потому, что расследование с многочисленным нарушением международных правил.
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