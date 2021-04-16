Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины". Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.

Ракету выпустили специально, – Данилов

Иран мог намеренно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США. Такое мнение секретарь Совета нацбезопасности и обороны выразил в интервью.

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Данилов отметил, что катастрофа произошла в ту же ночь, когда Тегеран обстрелял американские базы в Ираке в ответ на убийство своего генерала Касема Сулеймани.

Иран не позволяет никому изучать эту трагедию, и они задерживают или замедляют любые расследования. Тот факт, что они сами проводят расследование, – достаточно удивляет,

– сказал секратаря СНБО.

Он добавил: "Это было намеренно. Это была сознательная атака".

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Главное об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала